Bernardeschi si offre alla Roma

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, Federico Bernardeschi si sarebbe offerto ai giallorossi. Per ora risposta negativa da parte della Roma

La Roma ha da poco chiuso il colpo Angelino dal Lipsia e sembra volersi buttare verso questo finale di calciomercato senza troppi rischi. I soldi sono pochi, forse risicati, e il tempo delle follie sembra essere finito.

Romelu Lukaku in estate tornerà al Chelsea, molto probabilmente poi verrà ceduto in Arabia, e Paulo Dybala continua ad essere corteggiato dalle squadre estere. La Joya non sembra voler lasciare la capitale, ma davanti ad un’offerta irrinunciabile potrebbe vacillare anche lui. Intanto, un suo ex compagno si è offerto ai giallorossi.

Bernardeschi vuole tornare in Italia

“Se tra 5 anni la MLS sarà il principale campionato al mondo, quello che io ho fatto oggi lo consideri un passo avanti o un passo indietro?”. Così Federico Bernardeschi si presentava ormai quasi due anni fa alla Major League Soccer statunitense. Il passo indietro, però, ora sembra volerlo fare per tornare in Italia.

Il calciatore, infatti, sembrerebbe voglioso di ritornare a casa con un’esperienza americana è risultata più fallimentare che altro. Il calciatore si è offerto a Roma e Lazio, con i giallorossi che per ora hanno chiuso la porta. La Lazio, però, sembra interessata anche se il tempo materiale per chiudere la trattativa sembra essere poco. Il suo contratto con il Toronto scadrà nel 2026, ma non sembra voglia aspettare. Questa sua avventura canadese può considerarsi fallimentare: 47 presenze, 13 gol e 5 assist in quella squadra in cui Giovinco è riuscito a splendere. Dove ora Bernardeschi ha perso nuovamente se stesso.