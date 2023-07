Bernardeschi sogna il Napoli

Siamo in pieno tempo di mercato. Negli ultimi giorni di questo rovente Luglio il Napoli sta pensando a come preparare al meglio la squadra per la prossima stagione. Gli azzurri interverranno sul mercato in diversi reparti. La società partenopea deve acquistare un difensore centrale per sostituire il partente Kim Min-Jae e poi c’è da comprare un centrocampista ed un’ala destra.

Il nuovo esterno offensivo dovrà sostituire Hirving Lozano che probabilmente lascerà la squadra campione d’Italia. Il messicano non è mai esploso con la maglia azzurra e prima che vada in scadenza il presidente De Laurentiis ha deciso di cederlo. Quasi sicuramente, quindi, in questa finestra di mercato Lozano troverà una nuova squadra. Su di lui ci sono le attenzioni di diversi club, sopratutto arabi e americani.

Come possibile erede del messicano c’è un calciatore che ha vestito la maglia della Juventus. Stiamo parlando di Federico Bernardeschi che gioca attualmente al Toronto FC e vorrebbe tornare in Italia. Ne ha parlato anche l’edizione odierna de Il Mattino: “A inizio prossima settimana potrebbe capirsi il destino di Lozano: non c’è solo il Los Angeles a volerlo. Bernardeschi è una delle alternative”.

L’ex Juve e Fiorentina vorrebbe tornare in Italia per dimostrare tutta sua qualità. Secondo un indiscrezione di mercato, Bernardeschi ha anche confessato a Lorenzo Insigne, ex capitano azzurro che ora gioca a Toronto, che l’idea di giocare al Maradona lo entusiasma. Al momento non sembra esserci nessuna trattativa però l’esterno offensivo di Carrara è sempre piaciuto al presidente De Laurentiis.

Ciò che è sicuro è che la dirigenza campana ha fatto vari sondaggi per il sostituto di Lozano. Il nome di Bernardeschi non sembra essere tra i primi sul taccuino. Il Napoli difatti sta monitorando in maniera accurata i profili di Karlsson dell’AZ e di Zhegrova del Lille.