Bernardeschi vicino al Napoli? Arriva la risposta: “Sarei pronto a valutare l’opportunità”

L’idea di portare Federico Bernardeschi a Napoli risale allo scorso anno quando l’ala decise di lasciare la Juventus ma la cosa all’epoca non andò in porto, da qui all’approdo al Toronto FC in squadra con Lorenzo Insigne.

Il presidente De Laurentiis lo scorso anno aveva dichiarato: “Ne ho parlato con il suo procuratore Federico Pastorello. Vedremo se ci saranno le condizioni per portarlo nel capoluogo campano”. In realtà non se ne è fatto nulla per via dell’ingaggio fissato a 4 milioni di euro e ritenuto troppo oneroso dal patron azzurro.

Le cose, però, potrebbero cambiare quest’anno perché a dire addio alla maglia azzurra potrebbero essere alcuni titolarissimi della scorsa stagione, tra questi Piotr Zielinski e Hirving Lozano. Bernardeschi, dunque, potrebbe rappresentare una valida alternativa al messicano.

Intanto, il centrocampista ai microfoni di Sky ha dichiarato: “Io accostato a Bologna, Atalanta e Napoli? Al momento dico che sono un giocatore del Toronto e qui sto bene. Poi se eventualmente dovessero esserci delle opportunità sarei pronto a valutarle insieme al club con grande sincerità. Fa sempre piacere avere attenzioni, sono lusingato e grato. Vedremo come si evolverà il tutto“.