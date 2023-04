Matteo Berettini non gioca bene e l’opinione pubblica continua a scagliarsi con Melissa Satta. Cosa sta succedendo tra i due?

L’ultima foto scattata da Matteo Berettini e Melissa Satta sui social ha scatenato, ancor di più, l’ira dei social. Il tennista continua a non offrire un buon spettacolo e c’è chi continua a prendersela, a caso, con la sua partner. Il tennista si è detto innamorato della showgirl, tanto da aver rilasciato alcune dichiarazioni importanti su di lei settimane fa.

A quegli attacchi ha risposto dicendo: “Più diventi esposto – neanche famoso – e diventi bersaglio di attacchi, soprattutto se le cose non vanno come vorresti, o come la gente vorrebbe. Non sento di aver preso una strada diversa dal tennis. Sono lo stesso ragazzo di sempre. Ma non è così per tutti i lavori, le carriere? Ci sono momenti in cui si lavora di meno. Inseguo solo i miei sogni e la mia carriera. Si può gettare odio in maniera troppo facile. Eppure allo specchio vedo un ragazzo che vive con tranquillità: sono educato, non ho mai insultato nessuno, mai una parola fuori posto in nessun commento”.

Un campione che non deve dimostrare nulla

La “colpa” di Berrettini, secondo il pubblico, sarebbe quella di essersi innamorato. Una colpa, dunque, inesistente. Come evidenziato da Vanity Fair, questa è la più classica forma di “più grave secondo un pregiudizio maschilista, come è molta parte del mondo dello sport, e radicato: una compagna che viene dal mondo dello spettacolo. La donna, che appare un bel po’ oggetto in questa visione, è una distrazione che uno sportivo non si può permettere: è lei che lo fa perdere, che gli toglie la concentrazione“.