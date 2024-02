Besiktas pronto al doppio colpo: si punta Renato Sanches

Entro venerdì Renato Sanches potrebbe lasciare la Roma. I turchi del Besiktas, infatti, sarebbero intenzionati a provare un approccio con il Paris Saint Germain per avere il talento portoghese

Renato Sanches, alla fine, dopo il mercato di gennaio è rimasto a Roma. Potrebbe, però, ancora essere tempo per lui per salutare la capitale. I giallorossi non sono intenzionati a riscattarne il cartellino, lo si sa da tempo, e il giocatore preoccupa sempre per i troppi infortuni.

Il centrocampista, però, potrebbe far comodo al Besiktas che sta cercando un approccio con il Paris Saint Germain per provare a portarlo in Turchia entro venerdì. I turchi, infatti, hanno già contattato gli emissari del PSG e si sta trattando ad oltranza. Oltre a lui, il Besiktas avrebbe chiesto in prestito Marko Grujic al Porto e si starebbe lavorando ad un doppio colpo.

Besiktas pronto a rinforzarsi

Ormai si può dire che la corsa al titolo di Turchia non sia più cosa del Besiktas per questa stagione. Le due davanti, Fenerbahce e Galatasaray, viaggiano a ritmi incredibili avendo collezionato 63 punti a testa. I bianconeri sono attualmente al terzo posto con 39 punti rispettivamente a +2 e +3 da Trabzonspor e Rizespor che vogliono contendergli il posto in Europa League.

Per far sì di confermarsi in Europa il Besiktas vuole chiudere il doppio colpo Renato Sanches e Marko Grujic, con un centrocampo che a quel punto diverrebbe ottimo. Per il portoghese si sta trattando ad oltranza per cercare di risolvere il prestito alla Roma, con il calciatore che potrebbe andare a finire subito a Istanbul. Per il centrocampista del Porto, invece, mancherebbe relativamente poco. Si potrebbe chiudere per un prestito.