Betty Gilpin in trattative per interpretare Anna Nicole Smith in un biopic

Betty Gilpin potrebbe essere la protagonista di un biopic sulla modella e attrice Anna Nicole Smith, scomparsa nel 2007.

Anna Nicole Smith ottenne la popolarità nel 1993, grazie al titolo di Playmate dell’anno. Poco dopo la modella fu al centro di numerose critiche per il matrimonio nel 1994 con l’imprenditore quasi novantenne James Howard Marshall II. L’imprenditore morì l’anno seguente, lasciando la Smith fuori dal testamento. Nonostante ciò la modella intraprese una battaglia legale sulla base di una promessa che il marito le aveva fatto. Il caso arrivò fino alla corte suprema e si protrasse per talmente tanto tempo che la Smith non ne vide la conclusione. Infatti all’epoca della sua morte la causa legale era ancora in corso. Gli ultimi anni della vita della Smith furono segnati da altre controversie che la riportarono al centro dell’attenzione mediatica. Infatti nel settembre del 2006 il primogenito della modella morì a soli 20 anni, probabilmente per un abuso di sostanze. Nello stesso periodo Anna Nicole Smith si trovò al centro di una battaglia per stabilire la paternità e custodia legale della seconda figlia, Dannielyn, nata proprio nel settembre 2006.

Il biopic si intola Hurricana e vedrebbe la tre volte candidata ai Premi Emmy, Betty Gilpin, nel ruolo principale. Il film racconterà gli ultimi giorni della vita di Anna Nicole Smith. La modella morì nel 2007 a soli 39 anni a causa di un’overdose accidentale. Anche l’attrice Holly Hunter è in trattative per un ruolo nella pellicola.

The Hollywood Reporter ha rilasciato qualche informazione su Hurricana con Betty Gilpin:

Hurricana è incentrato sulla devota terapista di Anna Nicole Smith, Khristine. La terapista, nel tentativo di salvare la vita della sua cliente, si imbarca in un’odissea di 36 ore in cui sferra inconsapevolmente il colpo fatale. Il film è descritto come la storia dell’immensa forza della natura, simile a quella di un uragano, che era Anna Nicole Smith e della fatale serie di eventi che la portarono a distruggere qualsiasi cosa si trovasse sul suo cammino, inclusa se stessa e le persone a lei più vicine.

Betty Gilpin è stata tra i protagonisti della serie Glow di Netflix per tre stagioni. Inoltre, l’attrice è stata vista recentemente sul grande schermo nel film The Tomorrow War di Chris McKay.