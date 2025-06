Beukema al Napoli, scelto un futuro da protagonista. Contratto da cinque anni e ingaggio da 3 milioni a stagione

Il Napoli ha ottenuto il sì fondamentale di Sam Beukema, difensore olandese attualmente di proprietà del Bologna, per un contratto fino al 2030 con un ingaggio da tre milioni di euro netti all’anno. Dopo aver trovato l’accordo economico con il calciatore, la società partenopea sta lavorando nelle trattative con il Bologna per definire i dettagli economici del trasferimento

Chi è Sam Beukema? Classe 1998, il difensore si è affermato in patria con il Go Ahead Eagles, contribuendo alla promozione in Eredivisie con 73 presenze e 11 gol. Nel 2021 ha firmato per l’AZ Alkmaar, collezionando 81 presenze e 6 reti tra tutte le competizioni. Nell’estate 2023 è approdato in Serie A, firmando un contratto di quattro anni con il Bologna per una cifra attorno ai 10 milioni di euro.

Nel corso dell’ultima stagione Beukema ha beneficiato della fiducia dell’allenatore e ha avuto un ruolo chiave nella difesa del Bologna. In totale ha raccolto 47 presenze: 35 in campionato, 8 in Champions League e 4 in Coppa Italia. Una stagione di grande spessore, culminata con la qualificazione alla prossima Champions League e la vittoria della Coppa Italia.

Dal punto di vista economico, il Napoli ha già messo sul piatto un contratto quinquennale, dall’estate 2025 al 2030, con un ingaggio di 3 milioni netti a stagione per Beukema. A questo punto si lavora sul compenso per il cartellino, con la richiesta del Bologna che si aggira attorno ai 30 milioni di euro, ai quali si potrebbero aggiungere bonus legati alle presenze o ai risultati. Il Napoli valuta con attenzione, pronto a presentare una proposta ufficiale che accontenti il club emiliano.

Un acquisto per riaffermarsi

Antonio Conte, fresco vincitore dello scudetto con il Napoli, vuole rinforzare la retroguardia con giocatori affidabili e in crescita costante come Beukema. Il difensore olandese, con la capacità di giocare sia a due che a tre, si integra perfettamente nel progetto del tecnico, che predilige calciatori forti tecnicamente e fisicamente. Beukema possiede personalità, abitudine al palleggio dal basso, esperienza internazionale e conoscenza della Serie A.

Nei prossimi giorni Napoli e Bologna si incontreranno per dei colloqui diretti, al fine di definire la formula dell’operazione (possibile l’inserimento di bonus o contropartite tecniche) e le tempistiche. Se la trattativa dovesse concludersi positivamente, è atteso l’arrivo di Beukema a Napoli per visite mediche e firma, aprendo ufficialmente una nuova pagina nel suo percorso professionale e nella difesa del Napoli.

In sintesi, l’operazione Beukema rappresenta un perfetto equilibrio tra ambizione e strategia. Il Napoli si assicura un difensore giovane, già pronto per palcoscenici importanti, mentre il calciatore ottiene un contratto di lungo termine in un progetto tecnico ambizioso. Ora resta solo da superare l’ultimo ostacolo: trovare l’intesa economica con il Bologna.