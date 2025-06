Beukema, il centrale che Conte vuole per blindare le vittorie del Napoli

Il secondo anno di Antonio Conte sulla panchina del Napoli si apre con un obiettivo chiaro: alzare il livello della rosa per puntare a una stagione da protagonisti su tutti i fronti. In cima alla lista dei rinforzi c’è Sam Beukema, difensore centrale olandese del Bologna, individuato come profilo ideale per guidare la linea arretrata azzurra

Il profilo perfetto per la difesa

Beukema, classe 1998, alto 1,88 m, è reduce da una stagione positiva con la maglia del Bologna. Solido fisicamente, bravo in marcatura e nell’impostazione dal basso, ha dimostrato di poter essere un punto fermo in Serie A. Le sue caratteristiche si sposano bene con le richieste di Conte, che cerca un centrale affidabile per una difesa più organizzata e aggressiva.

Il giocatore ha detto sì al Napoli

Il Napoli ha già ottenuto l’assenso del giocatore, attratto dalla possibilità di giocare la Champions League. Beukema ha dichiarato chiaramente che il suo prossimo passo dovrà portarlo in una squadra che disputa la massima competizione europea. Una motivazione che lo spinge ad accettare il progetto partenopeo, in cui si sente pronto a inserirsi e crescere.

Il nodo con il Bologna

Il Bologna, fresco di qualificazione all’Europa League, non ha intenzione di svendere uno dei suoi pilastri difensivi. Il club emiliano valuta Beukema tra i 30 e i 35 milioni di euro e non è disposto a concedere sconti. La dirigenza azzurra, però, non si è fermata e ha già avviato i contatti per trovare un’intesa, anche attraverso l’inserimento di contropartite tecniche.

Zanoli può sbloccare l’affare

Una delle chiavi potrebbe essere Alessandro Zanoli, rientrato dal prestito al Genoa e considerato un profilo ideale per il sistema di gioco del Bologna. Il terzino piace e potrebbe ridurre l’esborso cash necessario per arrivare a Beukema. L’operazione si preannuncia articolata, ma non impossibile.

Il piano tattico di Conte

Conte vuole difensori che sappiano adattarsi ai suoi schemi, sia nella difesa a tre sia in quella a quattro. Beukema, con le sue qualità fisiche e mentali, è ritenuto un giocatore pronto, con margini di crescita e già esperto del campionato italiano. La sua presenza accanto a Buongiorno, altro obiettivo del Napoli, darebbe sicurezza e profondità a un reparto che l’anno scorso ha sofferto.

Una mossa per alzare l’asticella

Il Napoli sta costruendo una squadra giovane ma competitiva, pronta a reggere il doppio impegno tra Serie A e Champions. L’arrivo di Beukema sarebbe un segnale concreto della volontà di rilancio del club nel secondo anno di Conte: ambizione, personalità e solidità difensiva per tornare a vincere.