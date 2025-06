Beukema in pole, ma Conte sogna Kim o Skriniar

Antonio Conte vuole un difensore e Sam Beukema del Bologna è in vantaggio. Il sogno, però, resta il ritorno di Kim Min Jae o Milan Skriniar. Per ora, l’allenatore leccese ha chiesto rinforzi pronti

Trattativa impostata

La trattativa tra il Bologna e il Napoli per portare in azzurro Sam Beukema procede spedita, con i felsinei che avrebbero chiesto addirittura l’inserimento di Zanoli come contropartita tecnica. I partenopei sembrano indirizzati al chiudere la trattativa, ma Antonio Conte starebbe temporeggiando. Infatti, per il tecnico leccese ci sono due colpi che vede come sogni.

Skriniar o Kim per la difesa del Napoli

I due nomi importanti sembrerebbero essere quelli di Milan Skriniar e Kim Min Jae. Il primo è attualmente al termine di un prestito secco al Fenerbahce, nonostante il suo cartellino sia di proprietà del Paris Saint Germain, e sembra partirà lontano dalla Ligue 1. Il Napoli lo ha puntato da tempo e dopo una stagione incredibile con la maglia dei turchi, potrebbe rientrare in Italia. Dall’altra parte, invece, Kim Min Jae. Il sudcoreano sarebbe un ritorno gradito a Napoli, specialmente perché l’amore con i tifosi del Bayern Monaco non è mai scoccato. Conte potrebbe preferire questi due a Beukema, anche se il calciatore del Bologna è molto più giovane e di prospettiva.