Bianca Atzei, è davvero finita con Stefano Corsi? La cantante risponde

Nelle scorse settimane, sembrava che Bianca Atzei e Stefano Corsi avessero deposto l’ascia di guerra e che tra i due fosse tornato il sereno. A lasciarlo pensare sono stati gli avvistamenti fatti da alcuni passanti ed i like lasciati dal comico ai post della cantante.

Ieri, invece, c’è stato un colpo di scena che ha messo nuovamente in discussione tutto. La trentottenne ha pubblicato su Instagram un “box domande”. Le sue dichiarazioni suggeriscono solo una risposta alla fatidica domanda: tra Bianca e Stefano è finita definitivamente.

L’Atezei ha descritto così il suo attuale stato d’animo:” È un periodo intenso, mi lascio trasportare dalla musica, sto scrivendo tanto. Mi sto dedicando completamente a ciò che più amo e mi fa stare bene”. Un altro follower, invece, le ha chiesto che cosa direbbe a se stessa, se potesse fare un salto nel passato di una decina d’anni. “Di non avere paura di cambiare, di cadere e ricominciare, perché gli ostacoli poi diventeranno forza. Che le ferite si chiuderanno e la musica le salverà ogni volta”.

Infine, la cantante ha parlato di suo figlio:”Noa è la mia forza e io la sua. Tutto con lui trova un senso, è la mia ispirazione in tutto e avrà sempre una mamma forte“. Tutte queste affermazioni non lasciano che pensare che la sua relazione con il padre del piccolo non sia, ormai, che un ricordo lontano e doloroso.

Nonostante siano trascorsi diversi mesi dall’inizio delle voci, i due diretti interessati non si sono mai espressi chiaramente sulla questione. I motivi che avrebbero condotto alla difficile decisione rimangono, ancora tutt’oggi, ignoti. Non resta che aspettare eventuali future dichiarazioni.