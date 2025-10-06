Bianca Atzei, tradita da Stefano Corti?

Sono mesi, ormai, che si vocifera che tra Bianca Atzei e Stefano Corti sia finita definitivamente. La cantante, implicitamente, nelle scorse ore sembra aver confermato la rottura.

Non è la prima volta che si dice che i due siano in crisi. In passato, la stessa cantante ha rivelato di star attraversando un periodo di allontanamento dal compagno. Ad oggi, stando a quanto trapelato, i due non vivrebbero più insieme. A testimoniarlo è anche quanto deciso per il figlio Alexander. I due, infatti, si occupano del piccolo singolarmente; alternando giorni in cui il bambino è solo con la mamma, altri in cui a prendersene cura è solo il padre.

Al momento, sulla questione tutto tace. Né Bianca, nè il comico hanno affrontato l’argomento o hanno spiegato i motivi che hanno portato ad una simile decisione. Stefano, tuttavia, sembra già aver voltato pagina. Il conduttore del programma “Le Iene” è stato fotografato, nelle ultime settimane, in compagnia di una donna, mentre erano seduti al tavolo di un ristorante. Per molti, Corti avrebbe tradito l’Atzei.

Prova del gelo calato nella coppia sono anche le parole della stessa cantante. Ora si ritrae sola con il figlio ed, inoltre, non parla più di “famiglia”, intesa come nido d’amore, come faceva in passato.

Tra i due, sembrerebbe Bianca quella più delusa e sofferente. A farlo pensare sono stati anche alcuni dei suoi commenti pubblicati su Instagram. Un utente ha scritto sotto alla foto della cantante con il figlio:” Lui non ti deluderà mai”. La risposta fredda ed immediata dell’Atzei mostra grandi ferite: “Lo spero”.