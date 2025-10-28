Bianca Atzei, il gesto inaspettato di Stefano Corti

Sono mesi che si vocifera che tra Bianca Atzei e Stefano Corti sia finita. Nelle ultime ore, sorprendentemente c’è stato un colpo di scena.

Nelle scorse settimane, le dichiarazioni di Bianca hanno lasciato intendere che la sua storia d’amore con il comico fosse giunta al capolinea. A lasciarlo pensare, però, è stato anche il loro cambiamento sulle pagine social. Fino a poco tempo fa, erano frequenti sui profili di entrambi, immagini in cui apparivano innamorati. Ad un certo punto, all’improvviso, non più una foto, non più un video.

Tutti, ormai, avevano dato per assodata la rottura. Recentemente, però, c’è stato un evento inaspettato. Bianca ha pubblicato su Instagram una foto che lascia intendere che a breve sarà parte di un nuovo progetto musicale. Il conduttore televisivo ha lasciato al post, in questione, un bel like. Non è tutto. Un utente anonimo, nei giorni scorsi, ha rivelato a Deianira Marzano di aver beccato i due in giro con il figlio Noah.

Un cuoricino ad un’immagine ed un presunto avvistamento potrebbero non significare nulla o essere interpretati come segni, tutto sommato, “positivi”. Lasciano pensare che tra Bianca e Stefano non sia tutto perso e che forse tra i due sia in atto un riavvicinamento.

Ciò che, per ora, è certo è che la cantante ed il conduttore del programma “Le Iene” abbiano attraversato un momento di crisi e di litigi. I motivi che li hanno spinti ad allontanarsi, però, continuano ad essere ignoti. L’Atzei, talvolta, ha lasciato intendere di essere stata estremamente ferita e di star affrontando una grande delusione. Non ha mai detto nulla di più. Corti, invece, ha optato per la via del silenzio. Non si è mai, infatti, espresso a riguardo.