Bianca Atzei, cancella Stefano Corti dalle foto dell’2025: la risposta del comico

Bianca Atzei, prima di salutare il 2025, ha fatto un recap dello scorso anno, tramite una serie di immagini. Nelle venti fotografie pubblicate, Stefano Corti non compare neanche una volta.

La sua assenza non è passata inosservata agli occhi di nessuno, neanche a quelli dello stesso comico. La “iena”, infatti, ha scritto ironicamente sotto al fatidico post:”Manco io nelle foto”.

Ai fan della cantante tale commento non è affatto piaciuto. Molti hanno espresso il loro dissenso. Una donna ha risposto:” Tu sei dall’altra parte dell’2025, quella da dimenticare”. E ancora, un altro utente:”Ti ha proprio cancellato”. Ma non è finita qui. Un terzo account, senza usare mezzi termini, gli ha scritto:” Sei proprio un pirla”. Nel mentre, l’Atzei ha optato per la via del silenzio.

Sono mesi, ormai, che Bianca e Stefano sono distanti. Fino allo scorso Settembre, tra i due procedeva tutto a gonfie vele. Ad un certo punto, nelle coppia è calato il gelo. Le cause che hanno condotto alla rottura, ancora tutt’oggi, non sono note. La cantante, ospite a “Verissimo”, ha soltanto detto che tra i due si è rotto qualcosa per via dei loro caratteri, non più compatibili.

La trentottenne ha rivelato di aver fatto di tutto per cercare di salvare la loro storia d’amore. Purtroppo, le cose sono andate diversamente e l’unica strada possibile è stata quella della separazione. Ad oggi, i due genitori hanno come unica priorità quella di prendersi cura e di crescere il loro piccolo Noah, nel modo migliore possibile.