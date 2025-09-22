lunedì, Settembre 22, 2025
HomeSpettacoloGossipBianca Atzei, conferma la rottura con Stefano Corti
GossipTV

Bianca Atzei, conferma la rottura con Stefano Corti

Francesca Panico
Di Francesca Panico
0
Stefano Corti e Bianca Atzei, fonte: profilo ufficiale Instagram

Tra Bianca Atzei e Stefano Corti è finita. Il sospetto c’era già, ma la conferma è arrivata nelle ultime ore. Vari commenti della cantante su Instagram lasciano pensare che la loro relazione sia giunta definitivamente ad un punto di non ritorno.

In questo momento di particolare difficoltà, Bianca ha deciso di dedicarsi completamente a suo figlio Noa, nato nell’2023. Sui social, la trentottenne ieri  ha pubblicato un post, in cui appare in compagnia del piccolo. Molti utenti, ritenendo ormai la rottura evidente, le hanno inviato messaggi di sostegno. Una donna, in particolare, ha commentato dicendo: “Menomale che esistono i figli..sono la cura”. L’Atzei ha risposto a quest’affermazione in mondo conciso: “Assolutamente”.

Ma non è finita qui. Un altro account ha aggiunto: “Lui non ti deluderà mai”. Bianca è intervenuta anche in questo caso. Le sue parole lasciano pensare che la frattura con il comico sia talmente profonda, da non poter essere sanata. Ha scritto, infatti:” Lo spero”.

Nel frattempo, Stefano Corti continua a camminare sulla via del silenzio. Nonostante le mille domande sulla questione, il presentatore non si è lasciato sfuggire alcun commento. La sua gelida posizione è un altro elemento che induce a ritenere che la coppia sia giunta al capolinea.

Infine, un ulteriore indizio è dato dall’ormai persistente assenza di foto sui social. Non resta che aspettare che uno dei due intervenga pubblicamente.

Articolo precedente
Un azzurro chiede più spazio: cosa potrà fare Antonio Conte?
Francesca Panico
Francesca Panico
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode