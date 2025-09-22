Bianca Atzei, conferma la rottura con Stefano Corti

Tra Bianca Atzei e Stefano Corti è finita. Il sospetto c’era già, ma la conferma è arrivata nelle ultime ore. Vari commenti della cantante su Instagram lasciano pensare che la loro relazione sia giunta definitivamente ad un punto di non ritorno.

In questo momento di particolare difficoltà, Bianca ha deciso di dedicarsi completamente a suo figlio Noa, nato nell’2023. Sui social, la trentottenne ieri ha pubblicato un post, in cui appare in compagnia del piccolo. Molti utenti, ritenendo ormai la rottura evidente, le hanno inviato messaggi di sostegno. Una donna, in particolare, ha commentato dicendo: “Menomale che esistono i figli..sono la cura”. L’Atzei ha risposto a quest’affermazione in mondo conciso: “Assolutamente”.

Ma non è finita qui. Un altro account ha aggiunto: “Lui non ti deluderà mai”. Bianca è intervenuta anche in questo caso. Le sue parole lasciano pensare che la frattura con il comico sia talmente profonda, da non poter essere sanata. Ha scritto, infatti:” Lo spero”.

Nel frattempo, Stefano Corti continua a camminare sulla via del silenzio. Nonostante le mille domande sulla questione, il presentatore non si è lasciato sfuggire alcun commento. La sua gelida posizione è un altro elemento che induce a ritenere che la coppia sia giunta al capolinea.

Infine, un ulteriore indizio è dato dall’ormai persistente assenza di foto sui social. Non resta che aspettare che uno dei due intervenga pubblicamente.