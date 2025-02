Bianca Balti, a Sanremo: “Voglio essere una celebrazione della vita”

Bianca Balti ha sceso le scale dell’Ariston raggiante come non mai. La top model ha condotto la seconda serata del Festival, al fianco di Carlo Conti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio.

La modella lodigiana nel 2024 ha scoperto di avere un tumore ovarico al terzo stadio. All’operazione di rimozione, è seguito il ciclo di chemioterapie. Nonostante il male che sta combattendo ogni giorno, Mercoledì sera non ha avuto paura nel mostrarsi senza capelli; illuminando l’intero palco dell’Ariston con i suoi abiti.

Per il suo ingresso, Bianca, con la grazia di una dea, ha sceso le scale, indossando un abito creato Maison Valentino in chiffon di seta e piume, color azzurro polvere. Il secondo vestito ha lasciato tutti senza parole. Il modello a sirena, firmato Giorgio Armani, le scendeva lungo il corpo divinamente. Il blu notte delle paillettes le metteva in risalto gli occhi e l’incarnato. La collana di zaffiri e diamanti ha impreziosito ulteriormente lo scollo a V, già di per sé mozzafiato.

Con la sua tenacia ed il suo temperamento, la modella, madre di due bimbe, rappresenta un inno alla vita. Le sue parole, alla conferenza stampa del Festival: “Quando ho deciso di partecipare, ho detto: “Carlo però io non vengo a fare la malata di cancro, io sono comunque una professionista”. Per cui sono venuta in qualità di top model a indossare tutti i miei bei vestiti, a fare competizione con Cristiano. Ma non perché non voglio raccontare il dolore...”

“Purtroppo nel mondo, ovunque ci giriamo, vediamo dolore. Per cui, non è che il dolore non ci sia stato in questi mesi, però, voglio essere stasera una celebrazione alla vita. Lo voglio proprio vivere così. Sarei potuta stare tranquillamente a letto a piangermi addosso. E invece no: Voglio che la mia presenza sia una celebrazione alla vita. Parleremo dei miei dolori, in un’altra sede. Ok?”