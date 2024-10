Bianca Balti, “la vita è bella”

Bianca Balti non si nasconde dalla malattia. A dircelo e a raccontarcelo è lei stessa sui social. Alla modella quarantenne è stato recentemente diagnosticato un tumore alle ovaie al terzo stadio. Nonostante la difficoltà del momento, la top model ha deciso di non abbattersi, affrontando la situazione, condividendola sui social e mostrandosi forte e combattiva.

Qualche giorno fa, ha postato una serie di scatti su Instagram. Tra le tante foto, che la ritraggono circondata dall’amore e dall’affetto della famiglia e del compagno, ce ne sono alcune che colpiscono in particolar modo: l’immagine della cicatrice dell’intervento appena ricevuto e la preparazione su misura della parrucca per i mesi che verranno.

C’è un dettaglio che non è passato inosservato agli occhi dei suoi followers, interessati a capire lo stato della salute di Bianca. Come hashtag, la modella ha utilizzato una frase: “La vita è bella”. Questa che per tanti può essere una descrizione come un’altra, non lo è di certo per la Baldi. Tali parole esprimono a pieno la tenacia che la guiderà lungo questo percorso.

In realtà l’operazione per la rimozione del tumore ne è soltanto l’inizio. Lei stessa, dopo averci informato del successo dell’ intervento, ha tenuto a dirci che il 14 ottobre inizierà il ciclo di chemioterapia. Ancora una volta, nel raccontare gli eventi, Bianca si mostra con un grande sorriso in volto e tranquillamente dice: “Sono super felice perché ora posso iniziare a fare progetti. E io adoro fare progetti.” E aggiunge: “Ho un lungo viaggio davanti a me, ma so che lo sconfiggerò”.

La top model, oltre ad essere una leonessa sulle passerelle più ammirate dal mondo della moda, lo è anche, dunque, nella vita.