Bianca, Classica, Riserva: tre varianti di Candolini per i tuoi momenti speciali

Con l’arrivo della primavera, le tavole si vestono di colori vivaci, si riempiono di sapori autentici, profumi avvolgenti e diventano teatro di momenti di gioiosa condivisione. In questo scenario di rinascita e convivialità, si inserisce con eleganza grappa Candolini con le sue tre varianti: Bianca, Classica e Riserva. Tre interpretazioni uniche di un’eccellenza tutta italiana, pensate per accompagnare ogni occasione speciale e rendere ancora più memorabili i piaceri della tavola.

Candolini Bianca: leggerezza ed eleganza per un brindisi che sa di primavera

Candolini Bianca è la scelta ideale per chi desidera un distillato puro, cristallino e delicato. La sua trasparenza riflette la limpidezza di una grappa ottenuta da vinacce selezionate e lavorate con una distillazione attenta e rigorosa. Al naso, regala un bouquet di fiori bianchi, come gelsomino, e frutta fresca, con un leggero accenno di mandorla che dona equilibrio e raffinatezza al sorso.

Perfetta per accompagnare dessert tradizionali o pregiate creazioni di pasticceria, Candolini Bianca è un inno alla leggerezza e alla freschezza della primavera, un momento di gioia da condividere con amici e famiglia.

Candolini Classica: equilibrio e armonia per un dopo pranzo raffinato

La versione Classica di Candolini è un connubio perfetto tra tradizione e innovazione. Il suo invecchiamento di almeno 18 mesi in botti di rovere francese conferisce al distillato una struttura morbida e avvolgente, che riesce a combinare la freschezza della grappa giovane con la profondità di quella più matura. Il profumo di agrumi canditi, fiori gialli e una delicata avvolgenza di vaniglia e cannella accompagna un gusto raffinato e persistente, con note di liquirizia e pesche gialle.

Questa variante si abbina magnificamente con cioccolato fondente o con formaggi stagionati, creando un connubio sorprendente che esalta i sapori autentici della tradizione. Candolini Classica è il distillato perfetto per chi ama concedersi un momento di autentico piacere e raffinatezza.

Candolini Riserva: profondità e complessità per celebrare i momenti speciali

Per chi desidera un’esperienza sensoriale più intensa, Candolini Riserva rappresenta l’apice della gamma. Il suo lungo invecchiamento in tini di rovere francese regala un profilo aromatico complesso e avvolgente, con sentori di frutta secca, scorze d’arancia e spezie orientali. Il gusto è pieno, persistente, con una leggera astringenza che dona ulteriore eleganza al sorso.

Questa grappa è perfetta per chiudere con stile un pranzo importante, magari accostandola a un pezzo di cioccolato fondente di alta qualità per chi ama le degustazioni più sofisticate. Ogni sorso di Candolini Riserva è un viaggio nei sapori intensi e ricercati di una grappa che sa raccontare la sua storia attraverso un profilo aromatico inconfondibile.

Semplicemente Candolini: la tradizione che unisce le generazioni

Candolini rappresenta il piacere di condividere le tradizioni familiari e creare nuovi ricordi. Le sue tre varianti – Bianca, Classica e Riserva – offrono un distillato autentico, raffinato e versatile. Qualunque sia la scelta, Grappa Candolini è il compagno ideale per valorizzare ogni momento insieme alle persone care, con un sorso di autentica eccellenza italiana.