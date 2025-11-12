Bianca Frau: disponibile l’EP di esordio “Carrousel”

Dal 16 ottobre è disponibile Carrousel, l’EP di esordio di Bianca Frau, cantautrice e compositrice sarda che ha realizzato questo progetto a Bruxelles insieme al musicista e produttore francese Jean Prat. Il lavoro intreccia cantautorato italiano, sonorità pop ed elettronica, creando un percorso musicale che oscilla tra momenti di introspezione e atmosfere up-beat.

Tra i brani dell’EP, spicca Va Tutto Bene, con cui l’artista è stata selezionata tra i finalisti di Musicultura 2024.

Influenzato da artisti come Björk, Elisa, Meg, Mansfield.TYA e Stromae, Carrousel intreccia

influenze italiane, belghe e francesi in un sound internazionale, autentico e raffinato — perfetto per chi ama le nuove voci del panorama indie contemporaneo.

Nato durante gli anni vissuti a Bruxelles, Carrousel rappresenta la sintesi di un viaggio artistico e personale di Bianca: una ricerca costante di identità e libertà espressiva, alimentata da una formazione jazzistica e da un approccio sperimentale al pop.

Le melodie di Bianca si intrecciano con la produzione curata di Jean Prat, dove la forza ritmica dell’up-beat convive con l’intimità dei testi e la profondità emotiva delle armonie. Il risultato è un lavoro elegante e vibrante, che trasporta l’ascoltatore in un “Carrousel” di emozioni e metamorfosi.

I brani dell’EP

1. Cosa resta

Cosa Resta fonde un testo introspettivo e melodie malinconiche con una produzione elettronica pulsante. Il brano esplora le emozioni non espresse che, con il tempo, si assopiscono, fino a mettere in luce il bisogno di accettazione e comprensione. Si avvia così un viaggio sonoro che porta alla luce una vulnerabilità nascosta.

2. Va tutto bene

La traccia esplora in modo ironico e ipnotico il tema della pressione sociale e la relativa paura del giudizio altrui. La produzione elettronica, decisa e coinvolgente, è accompagnata da un testo bilingue in italiano e francese, diretto e semplice, che veicola un messaggio profondo e significativo.

3. La Giostra

La Giostra è un brano manifesto dell’EP Carrousel: sperimentale e electro-house, che rompe gli schemi e alterna un parlato incalzante a un ritornello ridondante, con melodie che richiamano lo scat. Racconta il continuo alternarsi di emozioni e momenti di vita che ci fanno sentire su una giostra in movimento, tra velocità e staticità, alla ricerca di equilibrio e libertà.

4. Limiti

Con Limiti, Bianca Frau firma una dei brani più delicati e vulnerabili del suo EP di debutto. Si tratta di una ballad elegante e intensa, che intreccia pop ed elettronica essenziale, tra synth limpidi, sfumature acustiche e voci che si sovrappongono come in un canone, evocando la complessità dei sentimenti e il loro incessante rincorrersi.

5. Senza Bussola

Il brano è profondamente autobiografico: l’artista affronta il tema dell’accettazione di sé con autenticità e delicatezza. Il sound, dal respiro quasi cinematografico, si intreccia con una melodia dal gusto tipicamente italiano, creando un equilibrio emotivo che accompagna e amplifica il racconto personale.

Ascolta qui l’EP:

Bianca Frau

Cantautrice sarda nata a Sassari nel 1994, Bianca Frau si è diplomata in canto jazz presso il Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari e ha conseguito un Master in Vocal jazz al Koninklijk Conservatorium di Bruxelles.

Durante gli anni della sua formazione musicale vince diverse borse di studio, tra cui la borsa Erasmus che le permette di studiare un anno alla Hochschule für Musik München in Germania, e la borsa di studio per compositori presso la scuola di Mogol (CET).

Partecipa inoltre al progetto JAIN, che la porta a esibirsi in Serbia (Niš Jazz Festival), Albania (Tirana Jazz Festival) e Sardegna (Musica sulle Bocche).

Nel 2022 avvia la collaborazione con il produttore francese Jean Prat, con cui pubblica i singoli Cosa Resta e Va Tutto Bene, che le valgono la selezione tra gli otto vincitori di Musicultura 2024.

Nel 2025 pubblica con l ’etichetta NUDA il suo EP di debutto Carrousel.