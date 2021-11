Biasin: “Insigne ultima bandiera del calcio italiano, spero resti a Napoli”

Ai microfoni di 1 Station Radio è intervenuto il giornalista di Libero e tifoso dell’Inter Fabrizio Biasin. Il giornalista ha parlato principalmente della partita che si disputerà questa sera e di un calciatore partenopeo, Lorenzo Insigne.

“Lorenzo piacerebbe a tantissimi allenatori, probabilmente anche a Simone Inzaghi, ma la mia idea è che non si sposi bene nell’assetto tattico dei nerazzurri. Mi spiacerebbe vedere Lorenzo lontano da Napoli, è l’ultima bandiera del calcio italiano. Per questo motivo credo che alla fine le due parti riusciranno a trovare un accordo“.

“Le pause per le nazionali sono troppe, mi auguro che nei prossimi anni, almeno in quelli dispari, si possano ricavare degli slot in cui giochino solo le nazionali, senza interrompere i campionati, come succede già in altri sport“.

Fabrizio Biasin ha quindi elogiato il capitano del Napoli sperando in una sua permanenza con la maglia azzurra.

Biasin ha infine dichiarato: “A causa dei calendari spezzettati gli allenatori ogni mese sono costretti a ricominciare da capo“.