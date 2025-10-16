Donna sposata con due mariti, denunciata per bigamia

Una donna di origine albanese è stata denunciata per bigamia. Dalle indagini è emerso che era sposata contemporaneamente con due uomini.

La signora a Milano nell’2004 convolò a nozze con un cittadino italiano. La loro unione, di fatto, con lo scorrere del tempo è finita. Tuttavia, per la legge i due non si sono mai separati né hanno mai fatto richiesta di divorzio. La donna in vista del secondo matrimonio aveva presentato alle autorità diplomatiche albanesi un atto che accertava che fosse nubile. Nell’2024, così, si è sposata nuovamente a Montecatini con un suo connazionale.

La scoperta è stata fatta proprio dalla Polizia di Montencatini. Le indagini sono partite quando la signora si è presentata in commissariato per chiedere il rinnovo di soggiorno in Italia. Gli agenti subito hanno notato negli atti ci fosse un’anomalia.

Il documento in questione risaliva all’2004 e citava il primo marito. L’attuale richiesta però aveva come punto di riferimento il nuovo coniuge. Le Forze dell’Ordine stranite hanno chiesto alla donna di allegare alla domanda il fascicolo della pronuncia della sentenza di divorzio. A quel punto è venuta a galla la verità. La signora ha ammesso di non aver mai divorziato dal primo marito.

Gli agenti hanno scavato più affondo. Il matrimonio contratto a Milano era ancora legalmente esistente. Tramite la documentazione errata, la donna è riuscita a contrarre la seconda unione nell’2024. Le autorità l’hanno denunciata per reato di bigamia e, conseguentemente, hanno respinto la richiesta di rinnovo di soggiorno.