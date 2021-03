Bilancio, buche stradali e Covid-19: Raffaele Bene, Sindaco di Casoria, mette ordine a ‘La Res Publica’

Puntata che ha dato spunto a numerose notizie quella de ‘La Res Publica’ andata in onda giovedì 18 marzo. L’ospite in studio è stato, infatti, il Sindaco di Casoria (NA) Raffaele Bene.

Si è cominciato subito con la “fake news” circolata su Facebook. Cosa diceva? Che il Ministero degli Interni avrebbe certificato l’illegittimità del Bilancio stabilmente riequilibrato del Comune di Casoria votato a gennaio 2021, con la possibile conseguenza di rendere nullo l’atto. “Non è vero“, ha sostenuto il Sindaco Bene. “È una fake news per come è stata prospettata. Ad Agosto noi abbiamo dichiarato il dissesto, si è avviato l’iter per il bilancio stabilmente riequilibrato. A gennaio abbiamo approvato l’ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato con una serie di atti. È stato trasmesso al Ministero degli Interni che ha fatto delle prescrizioni, alle quali noi dobbiamo dare riscontro, così come prevede la norma. Il Ministero non ha bocciato quell’ipotesi. A valle ci sarà poi l’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato con la ricezione delle indicazioni del Ministero.”

Ecco le altre domande :

Con la modifica di alcuni gruppi consiliari, si dovrà dare vita a nuovi presidenti di Commissione. A che punto siamo? “Tra gli ieri e oggi (17 e 18 marzo 2021, nda) sono stati eletti i presidenti di Commissione. Tornano a vivere le commissioni consiliari.”

Pasquale Tignola, consigliere di maggioranza, in un post su Facebook ha scritto, testualmente, “il dissesto finanziario unito a quello amministrativo incombe.

Abbiamo il dovere di non determinare anche un dissesto politico.

A Casoria non c’è un Draghi e soprattutto un Mattarella che metta tutti attorno ad un tavolo. Questo non esclude che tale possibilità non si debba praticare“. Cosa risponde a queste parole? “È un appello che faccio anche mio. Sento di fare anche mie le parole del consigliere Pasquale Tignola. Non abbiamo bisogno di divisioni. È il momento di recuperare un confronto programmatico sui temi. I rancori personali vanno messi da parte”.

– Da contraltare alle parole di Tignola ci sono quelle di Alessandro Graziuso che, sempre su Facebook, ha scritto, sempre testualmente “La compravendita di consiglieri comunali messa in campo negli ultimi tempi dall’Avv. Bene e dalla quale è nata la giunta comunale in pectore non sta dando i frutti sperati”. Cosa vuole dire a tal proposito?” “Il Paese non può essere lacerato da divisioni. Queste considerazioni fanno da contraltare all’appello di Tignola e all’idea che ho io. La maturità e il senso di responsabilità debbano portare al confronto in maniera leale e corretta. Mettendo da parte personalismi, con leale spirito di collaborazione. Confrontarsi nel rispetto dei ruoli. Le parole devono essere pesate. Dire cose che non hanno corrispondenza nella realtà è brutto”.

– La settimana scorsa è stato ospite il Sindaco di Ercolano e vicepresidente ANCI, Ciro Buonajuto, che ha confermato una sinergia con il Sindaco Bene. Buonajuto ha speso belle parole definendola “un amico e un ottimo sindaco“. Può dirci, dal Suo lato, come vive questa collaborazione? “Ho seguito l’intervista di Ciro che è un caro amico e una persona per bene. È un amministratore e un Sindaco di altissimo profilo. Vivo con orgoglio il fatto che lui abbia stima nei miei confronti. Ci sono anche delle affinità politiche con un confronto continuo. Con Ciro Buonajuto ti senti meno solo”.

– Sindaco, le strade di Casoria sono al limite dell’impraticabilità, ormai in città non si parla d’altro. Ha idea di come risolvere questa situazione con un Comune in dissesto? “La città la vivo come tutti i cittadini e le strade le vedo. Mi scuso per i disservizi in città. Questo è un comune in dissesto finanziario. Siamo ancora nella fase transitoria. Ci sono stati una serie di buchi in passato che hanno determinato una serie di buche oggi. Ciò ha fatto sì che il Comune non potesse fare attività programmatica. Oggi si interviene sulle situazioni un po’ più complicate, mettendo delle toppe. Sono in corso lavori in via Brodolini, via Pio XII, cominceranno lavori in via Cesare Battisti. Tra qualche giorno partirà la gara per la Circumvallazione Esterna e partirà l’avviso per la progettazione di via Nazionale delle Puglie. La situazione è complicata, le buche ci sono.”

– Il Cantariello è stato ripulito. Cosa si farà per evitare che non diventi più la bomba ecologica che è stata per anni? “Si sta facendo attività di pressione per evitare sversamenti illeciti. C’è una maggiore sensibilità. Nel caso specifico è in programma un intervento finalizzato a liberare l’area dall’insediamento del campo nomadi, in stretto rapporto con la Prefettura. La comunità rom non può più vivere in quelle condizioni. Stiamo lavorando a un progetto che possa mettere in condizione loro di liberare l’area e di darli una situazione più dignitosa. Atteggiamenti incivili dei cittadini, come il gettare il cassonetto dalla macchina, non sono più tollerabili”.

– Covid-19. Può dirci com’è la situazione in città? I controlli dove stanno? “Su questa cosa sarò anche impopolare però ad un anno dalla pandemia, dopo le migliaia di persone risultate positive, dopo i lutti e i morti che abbiamo vissuto, dopo che la gente è morta e continua a morire. Nonostante ciò si continua a chiedere controllo. È legittimo, per carità, ma Casoria ha 44 vigili urbani e ha 80mila abitanti. Non c’è un vigile per ogni abitante. È impensabile immaginare controlli in ogni punto della città perché non si debba uscire o si debba tenere la mascherina.

– Il 2021 si prospetta un anno difficile, per tanti motivi. Che progetti ha in mente per la città? “È sicuramente un anno difficile perché è condizionato dalla pandemia. Oggettivamente condiziona la programmazione. È l’anno della speranza. La campagna vaccinale va avanti e abbiamo una prospettiva di uscita. Questo ci permette di programmare meglio, insieme al fatto che stiamo uscendo dal limbo post dichiarazione dissesto. Si metteranno azioni programmatiche per la città, come per il fabbisogno del personale e si lavorerà per migliorare le condizioni di questa città. Realizzeremo, ad esempio, delle giostre per i parchi della città.”

È possibile rivedere la trasmissione su YouTube, sulla pagina Facebook de ‘La Res Publica’ e su quella di DailyNews24.it.