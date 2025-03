Billing criticato, ma l’attesa ha portato i suoi frutti

Philip Billing ha offerto una buona prestazione con l’Inter, con un gol che è valso totalmente l’attesa per il suo debutto in campo. Seconda presenza con il Napoli, primo gol: il danese inizia a carburare

Philip Billing può dirsi il man of the match del Napoli nella partita contro l’Inter. Il centrocampista in prestito dal Bournemouth sembra sia in rampa di lancio, complice anche la mancanza in mezzo lo scacchiere di Antonio Conte di Franck Zambo Anguissa. La mancanza del camerunense a centrocampo si sta facendo sentire, ma l’esplosione di Philip Billing sembra parzialmente sopperire.

Il gol contro l’Inter è quello che ha sancito il pareggio nello scontro scudetto e che ha mantenuto invariate le distanze con i nerazzurri. Distanze che, per ora, sembrano colmabili ma con una pericolosa Juventus sempre più vicina alla vetta. I bianconeri, infatti, vincendo ieri contro l’Hellas Verona si sono avvicinati a -6 dall’Inter.

Mercato fallimentare? Ancora presto per dirlo

Della situazione partenopea ha parlato Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky. Ecco cosa ha detto il giornalista: “Furia Napoli nel secondo tempo. E’ stato un Napoli che ha mostrato tutte le caratteristiche di Conte. Poi anche con i cambi, perché il tanto criticato mercato di gennaio poi oggi per esempio ha portato al gol Billing che aveva debuttato a Como e che oggi è entrato benissimo al posto di Gilmour. Billing ha portato capacità di inserimento fisicità e nel gol è stato bravissimo. Un colpo a zero, prestito gratuito e diritto di riscatto a 10 milioni, quindi è stata un’ottima operazione di mercato”.