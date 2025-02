Billing titolare contro l’Inter, ma Conte ha già pronto il suo ricambio a partita in corso

Philip Billing sarà schierato titolare da Antonio Conte nel big match tra Napoli e Inter. Il centrocampista danese prenderà il posto dell’infortunato Frank Zambo Anguissa, diventando così una pedina fondamentale per il centrocampo azzurro. Tuttavia, visto che non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, l’allenatore sta già valutando un possibile sostituto per la seconda parte della gara.

Billing ha già avuto modo di esordire con la maglia del Napoli nella recente sfida contro il Como, dove ha disputato un buon primo tempo, mostrando qualità interessanti. Tuttavia, nella ripresa ha evidenziato un calo fisico, che ha costretto Conte a sostituirlo. Nonostante ciò, il tecnico ha deciso di affidarsi nuovamente a lui per una sfida di grande importanza come quella contro l’Inter.

L’assenza di Anguissa, a seguito dell’infortunio rimediato qualche giorno fa, riduce le alternative a disposizione dell’allenatore, rendendo quasi obbligata la scelta di schierare Billing dal primo minuto. Il danese avrà quindi l’opportunità di dimostrare il proprio valore in un match cruciale, ma dovrà essere sostituito prima del termine della gara, dato che non ha ancora i 90 minuti nelle gambe.

Per questo motivo, Antonio Conte sta già pensando a una soluzione per il secondo tempo. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, una delle opzioni più probabili è l’inserimento di Billy Gilmour a partita in corso. Il giovane centrocampista scozzese è molto apprezzato dal tecnico, che potrebbe affidargli un ruolo chiave nella ripresa.

Gilmour potrebbe quindi non limitarsi a essere una semplice alternativa, ma rappresentare una vera e propria risorsa per la mediana azzurra. La sua capacità di gestire il gioco e la sua visione di gioco potrebbero rivelarsi determinanti, offrendo al Napoli nuove soluzioni tattiche contro una squadra forte come l’Inter.