Billy Gilmour, il jolly che Antonio Conte ha voluto a tutti i costi la scorsa estate

Uno dei calciatori fortemente voluti da Antonio Conte la scorsa estate è stato Billy Gilmour. Il centrocampista partenopeo si è finalmente messo in mostra e i tifosi napoletani hanno potuto apprezzare le caratteristiche del calciatore che ha subito conquistato anche il mister partenopeo.

Antonio Conte, come già rivelato dopo il suo arrivo, fatica a vedere un calciatore con le qualità di Gilmour in panchina. Lo apprezza molto, lo considera un potenziale fenomeno e nei prossimi anni può crescere ancora molto.

BILLY GILMOUR PUPULLO DI ANTONIO CONTE: LO SCOZZESE APPREZZATO DAL MISTER PARTENOPEO CHE PUNTA A FARGLI GIOCARE IL MAGGIOR NUMERO DI PARTITE POSSIBILI IN STAGIONE

“Gilmour è intelligente, vede subito la giocata, anche senza una struttura fisica imponente, è uno scozzese forte nei contrasti, nei recuperi, possono giocare insieme”.

“McTominay-Frank insieme sono diversi invece in regia, possono giocare lì con un regista per la mia visione, poi può capitare in una gara fare legna in una parte, ma sono diversi. McTominay e Frank devono giocare con Lobo e Billy, partire insieme non credo”, aveva dichiarato il mister partenopeo qualche mese fa.