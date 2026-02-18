Bimbo col cuore bruciato, Comitato degli Esperti dice ‘no’ ad un nuovo trapianto per il bimbo

Si è svolta all’Ospedale Monaldi di Napoli una riunione cruciale dell’Heart Team, convocata dall’Azienda ospedaliera e aperta al confronto con i maggiori specialisti italiani in ambito pediatrico. Un summit atteso, carico di aspettative, che avrebbe dovuto chiarire definitivamente il percorso clinico del piccolo paziente. Al termine del lungo confronto è arrivata una decisione difficile. Il bambino, infatti, non verrà sottoposto a un nuovo intervento chirurgico.

L’esito dell’incontro è stato definito negativo dal punto di vista terapeutico, poiché non sono emerse condizioni tali da giustificare un’ulteriore operazione. I medici hanno analizzato nel dettaglio la situazione clinica, valutando rischi e benefici di ogni possibile opzione. La scelta finale è stata condivisa da tutti i presenti. Una decisione maturata dopo ore di confronto approfondito.

Alla riunione hanno preso parte esperti provenienti dai principali centri pediatrici italiani, tra cui il Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, l’Azienda Ospedale Università di Padova, l’Ospedale Papa Giovanni XXIII e l’Ospedale Regina Margherita. Si tratta delle strutture con la maggiore esperienza nazionale in ambito di trapianti pediatrici. La loro presenza ha garantito una valutazione di altissimo livello.

Gli specialisti hanno effettuato una rivalutazione congiunta direttamente al letto del paziente, esaminando nuovamente ogni aspetto clinico. Un’analisi collegiale, basata su competenze multidisciplinari e su protocolli condivisi. Al termine, il parere è stato unanime. Non sussistono, allo stato attuale, le condizioni per procedere con un nuovo intervento.