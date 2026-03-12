Bimbo di 3 anni muore in Ospedale

Ieri sera un terribile episodio ha scosso Castellaneta. Un bambino di tre anni ha accusato un malore improvviso a casa propria. I genitori, disperati, hanno subito chiamato i soccorsi. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale cittadino per ricevere le prime cure.

Le condizioni del bambino si sono subito rivelate critiche. Per questo motivo, in serata è stato deciso il trasferimento urgente al Ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Il viaggio è avvenuto sotto stretto monitoraggio medico. La speranza era di garantirgli cure più avanzate e immediate.

Purtroppo, poco dopo l’arrivo all’ospedale tarantino, il piccolo è deceduto. La notizia ha gettato nello sconforto familiari e vicini di casa. La comunità locale è sotto choc per la perdita improvvisa. La drammatica vicenda ha lasciato tutti increduli e profondamente addolorati.

Al momento, le cause del malore fatale sono ancora da chiarire. Le autorità sanitarie hanno avviato accertamenti per comprendere l’origine dell’evento. Nel frattempo, la città si stringe attorno alla famiglia colpita dal lutto. L’episodio ha acceso anche il dibattito sulla tempestività dei soccorsi pediatrici in casi critici.