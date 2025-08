Bimbo di 9 anni trovato morto e nascosto nel divano di casa: “Tremava da giorni, era malato”. La tragedia a Bristol

Una scoperta scioccante ha sconvolto la comunità di Bristol, nel Regno Unito. Il corpo senza vita di un bambino di appena 9 anni è stato ritrovato in stato di decomposizione all’interno di un divano in una casa della città. Il ritrovamento risale a gennaio, ma solo ora emergono dettagli inquietanti sull’accaduto.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’allarme è scattato quando un parente ha contattato la polizia preoccupato per l’assenza di notizie da tempo. Una volta entrati nell’abitazione, gli agenti si sono trovati di fronte a una scena agghiacciante: il corpicino del piccolo era nascosto nel divano e in avanzato stato di decomposizione.

Le autorità hanno confermato l’identità del bambino: si tratta di Callum, un minore che viveva con la madre e il compagno di lei. Entrambi sono stati arrestati con l’accusa di negligenza e maltrattamenti, ma non ancora formalmente incriminati per omicidio.

La polizia di Avon and Somerset ha aperto un’indagine per chiarire la dinamica della tragedia. Il medico legale ha parlato di condizioni “estremamente preoccupanti” in casa, lasciando intendere che il piccolo potrebbe essere stato vittima di abusi o incuria per un lungo periodo prima della morte.

La comunità locale è sotto shock, mentre emergono voci critiche nei confronti dei servizi sociali, accusati di non essere intervenuti in tempo nonostante segnalazioni precedenti. Il caso ha avuto un impatto mediatico fortissimo in tutta l’Inghilterra e si prevede che nelle prossime settimane vengano resi noti ulteriori sviluppi giudiziari.