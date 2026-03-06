venerdì, Marzo 6, 2026
Bimbo di un anno muore al Santobono di Napoli

Moreno Zannone
Fonte foto: Io e il mio bambino.

Un bambino di appena un anno ha perso la vita dopo essere arrivato in arresto cardiaco all’Ospedale Santobono di Napoli. Il piccolo, proveniente dalla provincia di Benevento, è stato ricoverato in condizioni disperate. I medici hanno tentato a lungo di rianimarlo e stabilizzarlo, ma la gravità del quadro clinico ha reso ogni intervento inutile.

La vicenda era iniziata alcuni giorni prima, il 4 marzo, quando il bambino era stato soccorso in un ospedale del territorio sannita. In quella occasione i sanitari erano riusciti a salvarlo e a prestargli le prime cure. Successivamente, vista la delicatezza della situazione, era stato disposto il trasferimento nel principale ospedale pediatrico napoletano.

Il viaggio verso Napoli è avvenuto mentre le condizioni del piccolo restavano estremamente critiche. Una volta giunto al Santobono, il personale sanitario ha attivato tutte le procedure di emergenza per cercare di salvargli la vita. Nonostante l’immediato intervento dei medici, la situazione è apparsa fin da subito molto compromessa.

Secondo quanto riferito da Fanpage.it, il bambino era già in condizioni gravissime al momento dell’arrivo in ospedale. I tentativi di rianimazione non hanno purtroppo cambiato l’esito della situazione. La tragedia ha colpito profondamente la famiglia e la comunità di origine del piccolo.

