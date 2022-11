Bingy News: intervista alle creatrici Valentina Turci e Manuela Cristiano

Abbiamo avuto il piacere di incontrare Manuela Cristiano e Valentina Turci, le fondatrici del portale d’informazione Bingy News e gli abbiamo chiesto qualche domanda.

Di cosa si occupa Bingy News?

“Il sito bingynews.com fornisce le maggiori news sulle migliori serie tv, film e programmi televisivi. Sul nostro portale troverete le recensioni in anteprima delle uscite più attese sia al cinema che sulle piattaforme e le interviste ai protagonisti del cinema, della tv e dello spettacolo. In particolare seguiamo serie tv come ‘Outlander’, ‘The Handmaid’s Tale’, ‘Bridgerton’, ‘The Crown’. E ancora serie distopiche come ‘The Handmaid’s Tale’, ‘The 100’ o fantascientifiche come ‘Stranger Things’ e ‘Westworld’ ma anche comedy come ‘How I met Your Mother – Father’ e ‘Only Murders in the Building’. In più seguiamo le principali uscite al cinema dove forniamo appunto recensioni”.

Come nasce questo progetto?

“Questo progetto nasce dalla volontà di dare un servizio autentico e soprattutto autonomo. Per anni abbiamo lavorato per alcune testate giornalistiche dove siamo state denigrate e sfruttate. In alcune di esse venivamo pagate qualcosa come 0,20 centesimi ad articolo mentre in altre non abbiamo mai visto un euro, nonostante la premessa di un lavoro dietro un giusto corrispettivo. A quel punto il mettersi in proprio è sembrata la cosa più giusta e naturale. Abbiamo semplicemente pensato: essere sfruttate per essere sfruttate? Meglio sfruttare le capacità per noi stesse. Da allora collaboriamo con i principali uffici stampa italiani e partecipiamo attivamente alle anteprime e agli eventi organizzati da colossi come Netflix, Disney, Sky e Prime Video”.

Da chi è composta la Vostra squadra?

“Mi chiamo Valentina Turci e scrivo da quando ne ho memoria. Nel 2013 ho iniziato il mio percorso nel giornalismo lavorando per una testata locale e nel 2017 ho deciso di specializzarmi nell’intrattenimento, cominciando a scrivere per magazine online di livello nazionale. Dopo anni di gavetta, soddisfazioni e anche qualche amarezza, ho deciso insieme alla mia collega Manuela Cristiano di aprire un sito tutto nostro dove poter essere indipendenti e poter esprimerci al meglio. Sono Manuela Cristiano Classe… No non si chiede mai l’età ad una signora. Le serie tv sono sempre state la mia passione insieme al cinema. Mi ricordo che già quando frequentavo le scuole medie ogni volta che in classe veniva trattato un argomento, mi capitava di paragonarlo sempre ad un film che avevo visto. Ho cercato di mettere a frutto al meglio questa passione frequentando il Dams (Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo) dove mi sono laureata come sceneggiatrice cinema e televisione. Ma non solo nel mondo della scrittura, infatti dopo la laurea ho anche frequentato corsi di editing video ed effetti speciali. Proprio per questo motivo tutti i video sia quelli relativi alle interviste o quelli degli eventi a cui partecipiamo sono da noi stesse editati”.