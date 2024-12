Biraghi-Napoli: trattative in corso, ma la situazione resta complicata

Cristiano Biraghi, terzino sinistro della Fiorentina, continua a essere al centro delle voci di mercato, con il Napoli tra le destinazioni più accreditate. Il giocatore classe 1992 sembra determinato a lasciare Firenze, soprattutto a causa dei contrasti con il tecnico Raffaele Palladino, e il mercato di gennaio potrebbe rappresentare l’occasione ideale per un cambio di casacca.

Tra le ipotesi più discusse spicca uno scambio tra Biraghi e Leonardo Spinazzola. Tuttavia, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’operazione presenta diverse difficoltà.

In primis, Spinazzola, nonostante le voci di una possibile partenza, sembra poco propenso a lasciare Napoli. L’idea di rischiare di non trovare il minutaggio desiderato altrove non lo convince del tutto, frenando momentaneamente la trattativa.

Interesse anche dall’estero: il Fenerbahce si fa avanti

Se da un lato il Napoli rappresenta una soluzione concreta per Biraghi, dall’altro spunta l’interesse del Fenerbahce. Il club turco, guidato da José Mourinho, avrebbe già contattato la Fiorentina per esplorare la possibilità di portare il giocatore in Turchia. Questo scenario aggiunge ulteriore incertezza a una situazione di mercato già in evoluzione.

La linea tra Firenze e Napoli rimane dunque calda, ma servirà tempo per trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti coinvolte. Con il mercato di gennaio ormai alle porte, Biraghi resta un nome da tenere d’occhio, sia per i movimenti interni alla Serie A, sia per le opportunità che potrebbero arrivare dall’estero.