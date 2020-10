“Bisogna rinviare”, la richiesta di De Laurentiis alla UEFA per ‘salvare’ il calcio italiano

L’emergenza Coronavirus sta influenzando e non poco il calcio italiano. Molti, infatti, sono i giocatori positivi che, da un giorno all’altro, non possono più prendere parte alle partite e alle sedute d’allenamento.

Un po’ tutte le squadre stanno facendo i conti con calciatori contagiati e, con il Covid che avanza, non è solo un’ipotesi la possibilità di uno stop al campionato.

Per evitare ciò, si potrebbe pensare ad una bolla permanente in stile NBA, tuttavia sarà difficile che tutti i calciatori accettino una situazione del genere.

In attesa di prendere decisioni importanti per il proseguo del campionato, una prima richiesta arriva da parte del presidente Aurelio De Laurentiis rivolta alla UEFA. Il numero uno azzurro, infatti, avrebbe chiesto ai massimi vertici europei di rinviare le partite delle Nazionali previste nel mese di Novembre.

La situazione è complicata e il rischio di far saltare il campionato è alta. Dello stesso pensiero è la Lega di Serie A. In ogni caso sarà difficile che la UEFA sia favorevole alla decisione del presidente partenopeo. Basti pensare alla rigidità del protocollo UEFA che stabilisce che una partita può essere giocata se, all’interno della squadra vi sono 13 calciatori negativi di cui un portiere. Nel caso in cui la UEFA decidesse di far giocare comunque le partite delle Nazionale, non è scontato una drastica decisione di Aurelio De Laurentiis vietando ai calciatori la Nazionale.