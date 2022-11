Black Friday is soon here. Go on Kuplio.it and shop for less money

Arrivato ormai novembre, è iniziata la febbre da Black Friday! Quest’anno la data è fissata per venerdì 25 novembre: mancano perciò solo tre settimana al venerdì con i maggiori sconti dell’anno. Ormai da anni questa data è segnata da molti sul calendario per acquistare i regali di Natale, ma non solo.

La ricorrenza è nata negli Stati Uniti ed è fissata per il giorno successivo al Thanksgiving Day. L’origine del nome è tuttavia incerta: probabilmente nato per designare il traffico stradale che bloccava le strade oppure per indicare i libri contabili dei commercianti che passavano dal rosso (perdite) al nero (guadagni). Solo negli ultimi decenni il Black Friday è diventato un vero e proprio fenomeno globale grazie soprattutto alle possibilità dell’e-commerce.

Sono ormai in molti gli utenti che acquistano direttamente da internet, ma spesso è difficile orientarsi tra i tanti siti e negozi che esistono. È perciò importante a volte affidarsi a un motore di ricerca per lo shopping come Kuplio.it che inoltre dà la possibilità di utilizzare dei buoni sconto.

Su Kuplio sono presenti i maggiori negozi sia fisici che online per regalare un’esperienza di shopping autentica, ma allo stesso tempo con la maggior offerta possibile per accontentare tutte le esigenze degli acquirenti. Su Kuplio è possibile acquistare di tutto: moda con abbigliamento per uomo donna e bambino, accessori come orologi e gioielli, bellezza e cosmetici, accessori per la salute, attrezzatura sportiva, alimentari e bevande, mobili e arredamento, articoli per la casa e per il giardino o prodotti per animali.

Sul sito è possibile applicare dei codici sconto per approfittare di vantaggiose offerte su alcuni marchi come ad esempio OVS e Vivantis. In particolare, su c’è un buono sconto OVS di 5€ sulla spese online, mentre su Vivantis addirittura fino al 50% di sconto su articoli selezionati grazie al codice sconto Vivantis .

Impossibile quindi non approfittare di queste offerte per iniziare già a selezionare i regali di Natale da fare ai nostri cari, soprattutto per iniziare già da ora e non ridursi all’ultimo minuto. Su Kuplio, c’è la possibilità di portarsi avanti con il lavoro e allo stesso tempo di risparmiare grazie alle loro fantastiche promozioni.