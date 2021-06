Blake Lively protagonista di un film Netflix tratto da una storia su Reddit

Blake Lively si è appena unita al cast del film We Used To Live Here, recentemente acquistato da Netflix.

La pellicola si basa su una novella pubblicata nella sezione “No Sleep” della nota piattaforma Reddit.

Reddit è un sito internet che si occupa principalmente di notizie ed intrattenimento dove è possibile registrarsi e pubblicare contenuti attraverso i vari forum presenti sulla piattaforma.

La novella che ha ispirato We Used To Live Here, scritta da Marcus Kliewer, ha dei toni decisamente cupi, tant’è che la pellicola sarà un thriller psicologico che sicuramente farà restare gli spettatori col fiato sospeso.

La rivista statunitense Deadline ha ottenuto in anteprima la sinossi del film con Blake Lively.

Sinossi:

“Una donna, appena trasferitasi in una vecchia casa, si trova a casa da sola mentre il suo partner è al lavoro quando improvvisamente sente bussare alla porta. Incuriosita, apre la porta di casa e si ritrova davanti a una coppia di coniugi con figli. Subito la donna nota che c’è qualcosa di strano in loro, senza farci troppo caso. Il marito le racconta che una volta viveva in quella casa e voleva semplicemente vedere com’era la casa ora. Complice anche il fatto che la nuova proprietaria si debba ancora abituare alla casa, le cose diventeranno sempre più strane. Infatti una tempesta di neve blocca gli strani visitatori nella casa, dandogli un’ulteriore scusa per non andarsene. La donna non riuscendo a liberarsi della famiglia inizia a rendersi conto che l’avere aperto quella porta possa essere stato un enorme sbaglio in un susseguirsi di eventi inquietanti”.

Non vi sono ancora ulteriori dettagli sul resto del cast e su chi dirigerà la pellicola.

Blake Lively produrrà il film assieme a Kate Vorhoff attraverso la sua casa di produzione cinematografica B for Effort.

Recentemente l’attrice è apparsa nelle pellicole A Simple Favor (2018) di Paul Feig e The Rhythm Section (2020) di Reed Morano.