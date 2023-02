Tra gli ospiti che si sono esibiti durante la prima serata del Festival di Sanremo, c’è stato anche Blanco. Il giovane artista ha prima duettato con Mahmood, con cui ha vinto la kermesse l’anno scorso, per poi esibirsi da solo, cantando il suo nuovo singolo. La sua ultima esibizione, però, è finita al centro dello scandalo e delle critiche. Cos’è successo realmente quella sera?

COS’È SUCCESSO DAVVERO? – Durante la prima serata del festival, il giovane artista è nuovamente salito sul palco per cantare L’isola delle rose, il suo nuovo singolo. Nel corso dell’esibizione, come è oramai noto, qualcosa è andato storto. Il trapper ha spiazzato i presenti e il pubblico, distruggendo completamente la composizione floreale sul palco.

Il comportamento del cantante ha scatenato non poche polemiche, dividendo l’opinione pubblica. Se da una parte c’è chi crede che sia stato tutto organizzato sia da Blanco che dagli organizzatori della gara canora, c’è chi pensa che sia stato un comportamento del tutto involontario. A dare una versione dell’accaduto è stato Repubblica, raccontando quanto è accaduto.

Come emerso a poche ore dall’esibizione del giovane artista, a far infuriare in quel modo il ragazzo sarebbe stato un problema tecnico. Il quotidiano ha poi spiegato il perché il ragazzo non abbia fatto alcun cenno per fermare la musica: “non ha interrotto la band perché era un’esecuzione half playback: cioè lui stava cantando davvero mentre i musicisti facevano finta, e il trucco non andava svelato. Pareva brutto, avrà pensato lì per lì mentre gli saliva il panico, far vedere che si stoppava la musica e gli altri continuavano a suonare”.

Continuando il racconto, Repubblica ha poi svelato quanto accaduto una volta tornato nei camerini. Ai presenti, infatti, non sarebbe sfuggita la disperazione e la confusione dell’artista per quanto accaduto, mandato subito dopo a scusarsi con la produzione e gli autori del Festival di Sanremo.