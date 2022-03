Blanco, crisi con la fidanzata Giulia? Lui bacia un’altra in discoteca

Blanco, reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo con il collega Mahmood, sembrerebbe essersi lasciato con la sua fidanzata Giulia Lisioli. In queste settimane la notizia di una presunta crisi si era fatta spazio soprattutto sui social ma non ha trovato conferme o smentite.

Una crisi non proprio passeggera

I fan della coppia hanno notato che da tempo i due non condividono foto o video insieme. Inoltre, sembrerebbe che proprio Giulia abbia cancellato tutti i contenuti pubblicati sui social in questo anno di relazione. Tuttavia, la vera notizia non è questa ma il fatto che il giovane cantante sia stato beccato proprio con un’altra ragazza.

Sta circolando sui social e su Tik Tok un video che immortala Blanco baciare un’altra ragazza. Il fattaccio è accaduto prima dell’esibizione al The Club di Milano e stando agli utenti del web la ragazza si chiamerebbe Martina, professione TikToker. Di lei però non si sa davvero nulla per ora.

Solo qualche settimana fa, il giovane cantante aveva dichiarato di procedere la sua relazione tra “alti e bassi”. Giulia ha 23 anni e circa un anno fa ha rubato il cuore di Blanco: “Ci tengo a lei” aveva dichiarato lo stesso cantante.

Carriera a gonfie vele

Nonostante la situazione sentimentale non sia delle più rosee, la carriera del giovane procede a gonfie vele. Molto amato dal pubblico, Blanco ha trionfato al Festival di Sanremo con il brano Brividi, assieme al collega Mahmood. I due, inoltre, rappresenteranno l’Italia all’Eurovision Song Contest a maggio che si terrà proprio a Torino.