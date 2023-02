Blanco, finito sotto indagine: nei guai dopo il Festival di Sanremo

Sebbene non sia stato tra i 28 cantanti in gara, Blanco è stato tra i protagonisti di quest’ultima edizione del Festival di Sanremo. Dopo quanto accaduto durante la prima serata della kermesse, il giovane artista è finito sotto indagine dalla Procura di Imperia.

FINITO SOTTO INDAGINE – Si è discusso per molto tempo di quanto accaduto durante la prima sera del Festival di Sanremo. Il ragazzo, salito sul palco dell’Ariston per presentare il suo nuovo singolo, è finito per distruggere tutta la composizione floreale preparata per la sua esibizione. A farlo arrabbiare, stando alle parole dello stesso cantante, sarebbe stato un problema tecnico: “Non sentivo in cuffia, non potevo cantare. Ma almeno mi sono divertito, la musica è anche questo”.

Sebbene l’artista si sia scusato per quanto accaduto, il Codacons ha comunque chiesto provvedimenti sul suo comportamento. Ad accogliere la sua segnalazione è stata la Procura di Imperia, a renderlo noto è stata proprio l’associazione dei consumatori: “ha accolto in pieno l’esposto presentato lo scorso 8 febbraio in cui si chiedeva di procedere nei confronti del cantante Blanco per la possibile fattispecie di danneggiamento”.

I guai, però, non ci sarebbero solo per il giovane cantante. Il Codacons, infatti, vorrebbe mettere sotto indagine anche la Rai, per capire se ci sia stato o meno un accordo dalle due parti:

“allo scopo di accertare se vi siano state possibili complicità da parte dell’organizzazione del Festival di Sanremo, in considerazione delle notizie apparse sui mass media secondo cui il gesto di Blanco all’Ariston non sarebbe stato imprevisto”.