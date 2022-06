Blanco, lui e Mahmood ai ferri corti? La replica dei cantanti

Negli ultimi giorni Blanco e Mahmood si sono ritrovati al centro del gossip. Stando ad alcuni rumors, l’amicizia tra i due giovani artisti sarebbe in crisi. Dopo un iniziale silenzio, è arrivata la replica dei due cantanti.

LA RISPOSTA DEL DUO – Fin dalla loro prima esibizione al Festival di Sanremo, il pubblico ha subito notato il feeling e la chimica tra i due interpreti di Brivido. Qualcosa, però, secondo alcuni rumors si sarebbe incrinato:

“Sul palco di Radio Zeta si sono esibiti con la loro Brividi, ma i brividi stavolta erano solo per il gelo che li avvolgeva. – si legge su Il Messaggero – I due infatti pare che prima dell’esibizione si sarebbero totalmente ignorati.Mahmood ha usato un po’ il telefono, poi si è seduto in disparte in attesa del suo momento. Blanco era dal lato opposto, intento a guardare una partita di biliardino. Non avrebbero parlato, Mahmood e Blanco non si sarebbero scambiati neanche una parola. Accantonati Sanremo e anche Eurovision ormai sembra proprio ci sia maretta”.

A smentire tale notizia sono stati proprio i due ragazzi. Nella giornata di ieri, infatti, nelle loro IG Stories è stata condivisa una loro conversazione avvenuta su WhatsApp. Mahmood ha inviato al collega degli screen che mostrano le ultime notizie su loro due.

Con ironia il cantante di Mi fai impazzire ha replicato: “Abbiamo litigato? Non lo sapevo. Sei uno stron*o”. “Vaffanc*lo”. Sempre il giovane artista ha poi aggiunto: “Ora ti blocco, bastardo, lasciami in pace”.