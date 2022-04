Blanco, nuova storia d’amore? La dedica durante il concerto

Qualche settimana dopo la vittoria a Sanremo, Blanco è finito al centro del gossip. La storia tra lui e Giulia Lisiolisi è giunta al capolinea, confermato anche dalla paparazzata che ha visto protagonisti il cantante insieme ad un’altra ragazza. Sebbene sia stato tutto etichettato come un breve flirt, sembrerebbe che l’artista abbia una nuova fidanzata.

LA DEDICA SUL PALCO – Iniziata sui banchi di scuola, la relazione tra il vincitore del Festival di Sanremo e Giulia non ha retto l’ondata di popolarità. Riccardo Fabbriconi, questo il vero nome dell’artista, è stato successivamente avvistato in compagnia di un’altra ragazza. Il ragazzo, come mostrato dagli scatti divenuti virali, si è baciato con Martina Valdes qualche settimana fa.

Da parte dei due protagonisti del gossip non è giunto alcun commento riguardo la paparazzata. Dopotutto il 19enne non si è mai sbilanciato sulla sua vita privata, preferendo da sempre parlare della sua carriera musicale. A parlare, però, sarebbero le recenti IG Stories condivise dalla ballerina durante un concerto del ragazzo.

Pochi giorni fa Martina ha condiviso delle storie su Instagram dove ha rivelato di essere al concerto di Blanco. Tra i tanti video condiviso sui social, uno in particolare non è passato inosservato agli occhi attenti degli utenti di Instagram. Nel filmato in questione si vede il cantante cantare una delle sue canzoni di maggior successo: “Notti in bianco”.

In questa IG Story la ragazza ha ripreso una strofa in particolare del brano, ossia: “Dillo che sei mia, che sei mia, non vantarti che sei l’unica…”. Ha poi aggiunto un cuore bianco, senza scrivere nulla. Nonostante non ci sia nulla di ufficiale, in molti hanno visto questa storia su Instagram come una conferma della nuova storia d’amore del cantante.