Blanco, torna a parlare di Sanremo 2023: “Sapevano che c’erano problemi con tecnici””

A distanza di pochi mesi dalla fine del Festival di Sanremo, Blanco è tornato a parlare di quanto accaduto durante la prima sera. Il cantante è stato per tanto tempo al centro delle critiche, per questo recentemente ha deciso di raccontare la sua versione.

“Sapevano che c’erano dei problemi tecnici” – Durante la prima serata di Sanremo, sono stati presenti anche i vincitori della scorsa edizione: Blanco e Mahmood. Dopo aver cantato Brividi, brano che ha portato alla vittoria dei due giovani artisti, il cantante si è poi esibito solo per presentare il suo nuovo singolo L’Isola delle rose.

Come è noto, durante l’esibizione l’artista ha riscontrato dei problemi tecnici che ha tentato di comunicare allo staff. Ad un certo punto, però, il ragazzo si è infuriato e ha iniziato a distruggere le composizioni floreali che facevano parte della scenografia. Per tanto tempo in molti si sono chiesti se il tutto sia avvenuto per via di un momento di rabbia o se, in realtà, sia stato tutto preparato a tavolino.

A parlare di quanto accaduto quella sera è stato il cantante di Notti in bianco, rivelando che già durante le prove aveva riscontrato dei problemi tecnici e li aveva segnalati. Il ragazzo ha così rivelato:

“Già alle prove avevo segnalato questo problema dell’audio nelle cuffie e mi avevano detto che sarebbe stato risolto la sera stessa. Prima ho cantato Brividi e tutto era più o meno normale, anche se all’inizio sentivo qualcosa di strano. Appena è partita L’isola delle rose, ho sentito un rumore, così ho tolto la cuffia. Ho guardato per chiedere aiuto, poi me la sono rimessa. Poi ho detto: non sento la voce, cosa che loro non hanno riportato perché sono dei paracu*i. Anzi, mi hanno detto: vai avanti. Loro ti dicono: basta che alzi la mano e si rifà. Non è vero, ci sono i tempi televisivi, tante cose. È una st*onzata”.

Ed è per questo che l’artista è andato su tutte le furie: “Ovviamente mi sono inca*zato, mi è partita la brocca. Era già previsto che spaccassi le rose nella mia esibizione, ma non così, poi è scivolata di mano la situazione”.