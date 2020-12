Blitz di Raiola a Torino, incontro con De Paul: l’argentino è nel mirino della Juve

Nei giorni scorsi Mino Raiola è stato avvistato a Torino e in molti hanno associato la presenza del procuratore alla trattativa tra Juventus e United per il ritorno di Paul Pogba, ma le cose starebbero in maniera diversa.

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Raiola avrebbe incontrato Rodrigo De Paul, trequartista argentino dell’Udinese, in quei giorni in ritiro con i friulani a Torino per il match con i granata di Giampaolo. Il motivo dell’incontro riguarderebbe l’interesse da parte di Raiola nel portare De Paul nella propria scuderia.

L’obiettivo del potente agente è quello di trovargli un club nel quale possa giocare la Champions ed esprimersi su un palcoscenico consono alle sue qualità.

Al momento sulle tracce dell’argentino c’è la Juventus di Andrea Agnelli, alla ricerca di rinforzi di qualità, dinamismo e personalità nella zona centrale del campo. Caratteristiche che combaciano con le doti del numero dieci dell’Udinese.

I rapporti tra la Juventus e Mino Raiola sono noti da tempo e il passaggio di De Paul sotto l’ala del procuratore potrebbe facilitarne il trasferimento a Torino.