Blocco e cambio Sim Vodafone

Il blocco della Sim Vodafone è importante quando smartphone o cellulare viene rubato. Bloccare la Sim consente di non far utilizzare in maniera impropria il nostro numero telefonico anche per farci addebitare costi che non ci competono.

Il cambio Sim Vodafone invece può essere richiesto anche quando questa per tantissime ragioni diventa difettosa e non funzionante, oltre a quando si perde. Ecco quindi, con questo articolo, una guida agli utenti Vodafone dedicata al blocco e al cambio della Sim.

Blocco e sblocco della Sim Vodafone: una scelta che vi salva dall’uso improprio del vostro telefono

La sospensione della Sim è il primo provvedimento che si prende quando si perde o viene rubato il cellulare. Per i clienti Vodafone è sufficiente chiamare il servizio clienti al numero 190 e seguire le indicazioni che vi forniscono.

Al momento della chiamate si devono avere alcuni dati fondamentali. Il blocco della sim può essere effettuato anche online direttamente a questo link. C’è da ricordare che è possibile in seguito richiedere lo sblocco, sempre attraverso lo stesso link, in caso del ritrovamento telefono o Sim.

Procedura per lo blocco sim Vodafone

Che sia online o telefonicamente, ecco che cosa dovete avere per bloccare la Sim Vodafone:

Copia della denuncia di furto o smarrimento rilasciata dalle autorità (carabinieri o polizia).

Nella denuncia dovrà essere presente il numero identificativo IMEI del cellulare, questa sequenza di numeri si trova sulla confezione del telefono ed è importante conservarla (molti fanno l’errore di buttarlo via).

La denuncia non è ancora pronta? Vodafone mette a disposizione un modulo online per chiedere il blocco del telefono e della Sim.

In questo ultimo caso devi allegare una copia fronte retro del documento di identità in corso di validità (altrimenti devi aspettare la denuncia alle autorità) e devi conoscere il codice IMEI.

Sostituire la Sim Vodafone immediatamente dopo il furto o lo smarrimento

Vuoi subito una sim di sostituzione? I Vodafone Store ti permettono di avere subito una nuova Sim con le stesse condizioni e caratteristiche della vecchia. Dovrai consegnare documento di identità e denuncia di furto o smarrimento.

I clienti business devono eseguire le stesse operazioni per bloccare, sbloccare e chiedere una nuova Sim ma hanno un numero preferenziale dedicato a loro: 42323 da cellulare e 800227755 da rete fissa.

Furto e smarrimento del cellulare, esiste la Black List Nazionale per renderlo inutilizzabile

La procedura che descriviamo vale per Vodafone e per qualsiasi altra compagnia. Quando smartphone o cellulari vengono smarriti bisogna agire subito per renderli inutilizzabili, ovvero inserirli in una Black List Nazionale che serve a registrare i telefoni che sono da ritrovare e restituire ai legittimi proprietari, da bloccare per evitare usi impropri e illegittimi da parte dei ladri.

Le azioni da fare sono due come indicato da Vodafone:

richiedi all’operatore l’inserimento del telefono nella Black list per renderlo inutilizzabile su tutte le reti degli operatori italiani di telefonia mobile. Significa che anche con un’altra sim non potrà essere utilizzato;

sporgi denuncia all’Autorità di sicurezza portando con te il codice Imei del telefono, anche in questo modo verrà bloccato.

Nota: i clienti Vodafone Business devono inviare con fax una copia della denuncia e fare richiesta di blocco e sblocco imei al numero 800 034 651.

E se telefono o Sim Vodafone vengono ritrovati? Cosa succede?

C’è la fortuna di poter ritrovare un telefono smarrito o una Sim persa. E, talvolta, c’è anche la possibilità che il telefono rubato o la Sim vengano recuperate e restituite. Che cosa succede in questo caso?

Ebbene, nel caso del cellulare basta avvisare l’autorità pubblica (dove hai sporto la denuncia) del ritrovamento del telefono. Sarò importante indicare di nuovo il codice Imei se si vuole lo sblocco e la sua cancellazione dalla black list nazionale.

Se ad essere ritrovate invece è la Sim, bisogna contattare il Servizio clienti Vodafone al numero 190 oppure i numeri dedicati ai clienti business.