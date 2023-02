BLUEM: “angel” è il nuovo singolo

Dopo il viaggio sonoro tra folk ed elettronica di Adele, un brano che ha intrecciato il suo mondo creativo a quello di un’altra musicista, produttrice e donna sarda, Adele Madau, BLUEM aggiunge un secondo tassello al percorso musicale che culminerà con l’uscita a maggio di nou, il suo nuovo album.

angel è uno dei primi brani del disco su cui ho lavorato, in un periodo della primavera 2022 che ho trascorso isolata in un villaggio della costa ovest della Sardegna, dove da bambina passavo la maggior parte delle mie estati. Racconta BLUEM. L’ho lavorato per metà in Sardegna e per metà a Londra, e penso che questi due ambienti si percepiscano e in qualche modo convivano serenamente all’interno del brano.

Ed ecco infatti che a una melodia elettronica dalla freschezza alt-pop si unisce una più oscura, tribale e minimale sezione ritmica: nelle voci e nelle percussioni riecheggia la memoria nostalgica di canti tradizionali sardi, che poi sfocia nell’accattivante linea di basso dell’outro.

Scritta e prodotta da BLUEM, impreziosita dal coinvolgimento nelle fasi finali di produzione del collega e amico Arssalendo, la canzone ricrea ancora una volta quel magma sonoro magnetico, innovativo ed evocativo che connota il progetto di BLUEM e lo rende uno dei più interessanti del panorama musicale italiano.

Il testo di angel, in cui si mescolano italiano e inglese (lingua d’adozione per l’artista sarda di stanza a Londra) esprime gioia e gratitudine per la presenza preziosa di una persona nella propria vita, paragonandola all’apparizione di un’entità sacra. In un momento in cui la nostra quotidianità e la nostra sanità mentale sono messe alla prova da un costante flusso di informazioni negative, dalle pressioni e dalle aspettative, avere qualcuno che è presente per assicurarsi che stiamo bene non è una cosa scontata, commenta BLUEM.

Ancora una volta, BLUEM conduce l’ascoltatore su un pianeta musicale capace di legare nel presente il passato e il futuro, di combinare in modo unico e personale la tradizione musicale sarda a un sound ultra-contemporaneo, proiettandosi ogni volta verso nuove visioni artistiche.

BIO

BLUEM è il progetto di Chiara Floris, giovane cantautrice e produttrice sarda classe 1995. Trasferitasi a Londra nel 2014 per studiare musica, inizia a scrivere e produrre i suoi brani originali. Nel 2018 pubblica da indipendente il suo EP di esordio cantato in lingua inglese e composto da tre brani: Picolina. Il 28 maggio 2021 esce NOTTE, il suo primo album per peermusic ITALY. Anticipato dai singoli Lunedì, Martedì (che ha conquistato tra gli altri Radio Deejay e Rai Radio2), Mercoledi e Giovedì, il disco ha ottenuto ottimi riscontri di pubblico e critica (ne hanno scritto Corriere della Sera, Il Venerdì di Repubblica, Marieclaire, Rumore, Noisey, Billboard, Rockit e molti altri) permettendole di calcare già dal primo mini tour – organizzato da BPM concerti – palcoscenici prestigiosi come quello di Romaeuropa Festival a Roma e del Mi Manchi, Ancora (Mi Ami Fest) a Milano. La sua Venerdì è stata inoltre inserita come traccia di chiusura nel cortometraggio realizzato per presentare la collezione SS2022 di Antonio Marras. Il 18 novembre 2021 è uscito il singolo Fiamme, mentre a gennaio 2022 BLUEM si è esibita all’ ESNS (Eurosonic Noorderslag).

Il 4 marzo 2022 esce UMMA, singolo che viene inserito nella colonna sonora della quinta stagione di SKAM ITALIA e di cui il 2 settembre escono i remix di Bawrut e Arssalendo.

Il 19 gennaio esce Adele, brano prodotto insieme a Bawrut e nato dalla contaminazione creativa con l’artista sarda Adele Marau, che diventa la soundtrack di OTHERWHERE, creazione visiva a cura di NARĒNTE: https://www.youtube.com/watch?v=7N7HsAr9Eic. Il 23 febbraio esce il nuovo singolo angel.