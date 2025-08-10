Napoli, rescissione contrattuale per la giovane stella Matija Popovic: due anni fa ADL lo strappò al Bayern Monaco

L’avventura di Matija Popović con la maglia del Napoli si conclude ancor prima di poter iniziare davvero. Il club azzurro e il giovane talento serbo, classe 2006, hanno raggiunto un accordo ufficiale per la risoluzione del contratto, sancendo così la fine anticipata di un rapporto nato un anno e mezzo fa ed accompagnato da grandi aspettative. Popović, arrivato in Italia come uno dei prospetti più promettenti del panorama europeo, non ha però avuto la possibilità di mettersi in mostra in Serie A, rimanendo confinato al campionato Primavera e senza ottenere la fiducia necessaria per il salto in prima squadra.

Il giocatore, che nella scorsa stagione con la Primavera del Napoli ha collezionato un buon bottino di gol e prestazioni convincenti, non rientrava nei piani del nuovo allenatore Antonio Conte, intenzionato a puntare su profili più pronti per affrontare le ambizioni del club. Nonostante le qualità tecniche e fisiche evidenti, il giovane attaccante non ha trovato spazio in un progetto sportivo che prevede una netta rivoluzione e un ridimensionamento del settore giovanile in favore di calciatori già pronti per il grande palcoscenico.

La scelta condivisa è stata dunque quella di separarsi consensualmente, con Popović pronto a tornare nella sua patria e vestire nuovamente la maglia del Partizan Belgrado, la squadra che lo ha cresciuto e lanciato nel calcio professionistico. Questo trasferimento rappresenta per il calciatore un vero e proprio ritorno alle origini, con l’obiettivo di ritrovare continuità, minuti in campo e fiducia, elementi fondamentali per lo sviluppo della sua carriera.

Il Napoli, dal canto suo, ha agito con lungimiranza, inserendo nell’accordo una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. In questo modo, il club partenopeo potrà trarre beneficio economico da un’eventuale cessione futura, trasformando un addio anticipato in una possibile plusvalenza. È un dettaglio importante che conferma come la società, pur rinunciando subito al talento serbo, non voglia perdere del tutto il legame con un calciatore che, in prospettiva, potrebbe esplodere altrove.