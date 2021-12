Boga scaccia Muriel? La posizione dell’Atalanta e gli scenari

Jeremie Boga sarà un nuovo calciatore dell’Atalanta, con Luis Muriel che ora potrebbe lasciare Bergamo e restare in Serie A

Il primo colpo a sorpresa del mercato di Gennaio è dell’Atalanta. La Dea si assicura le prestazioni di Jeremie Boga, esterno in forza al Sassuolo che ora si trasferirà in nerazzurro per 22 milioni di euro più bonus. Il calciatore era in scadenza a Giugno 2022 e che dunque genera un profitto enorme per la squadra di Carnevali a 6 mesi dalla fine del contratto.

L’arrivo dell’Ivoriano in quel di Bergamo potrebbe però liberare un’altra pedina offensiva. Trattasi di Luis Muriel, ai margini del progetto Atalantino ormai da tempo e che potrebbe trasferirsi restando comunque in Serie A.

La Juventus, il Milan e la posizione dell’Atalanta

La Juventus e anche il Milan cercano un attaccante, con il Colombiano che ora diventa un calciatore parecchio appetibile sul mercato. Cherubini e la Juventus lo hanno puntato da tempo e ora potrebbero provare ad affondare il colpo con il minutaggio concesso a Muriel che potrebbe essere un vantaggio.

Per il giocatore potrebbero bastare 20 milioni, una cifra di certo non da poco con la penuria economica in cui riversa la nostra Serie A. Però attenzione all’Atalanta, che non vorrebbe privarsi di Luis Muriel a stagione in corso e favoreggiando una diretta concorrente per l’Europa.

Di certo per un Boga che arriva, qualcuno dovrà uscire. L’Atalanta è piena di soluzioni offensive, ma non c’è spazio per tutti. Il calciatore ha voglia di giocare e non sarà solo la volontà del club a contare.