Giorgetti e la furia contro Meloni: “Non è così che si fa!”

La tensione in sede parlamentare in questi giorni è arrivata alle stelle. La Premier Giorgia Meloni ha bocciato il nuovo progetto sulle bollette realizzato dal Ministero dell’Economia.

Il Ministro Giancarlo Giorgetti non ha gradito la decisione presa dalla Presidente del Consiglio e non ha esitato ad esprimere il suo dissenso. La Meloni ha bocciato la bozza del nuovo disegno presentato, per un determinato motivo. Esso non presenta una giusta tutela per coloro che sono “più vulnerabili”.

Giorgetti è venuto a conoscenza di quanto deciso mediante la stampa. Il Ministro ha ritenuto inopportuno non soltanto il metodo di pubblicità di tale notizia, ma anche la bocciatura stabilita. Per pervenire alla realizzazione del progetto, le cui coperture finanziare sono pari a 3 miliardi di euro circa, il Ministero dell’Economia ha lavorato assiduamente.

La creazione della bozza è stata abbastanza complessa. In aggiunta, oltre a tale disegno, devono essere trovati anche altri fondi economici, volti ad accogliere le diverse istanze mosse dai vari partiti. Occorrerà, infatti, approvare anche i progetti per la rottamazione delle cartelle fiscali ed il taglio dell’Irpef.

Giorgetti, già da tempo, ha preso posizione a tal proposito. Dal suo punto di vista, sarà estremamente difficile riuscire ad accontentare tutte le richieste fatte, soprattutto nel periodo storico attuale. In questi anni, infatti, l’indice del PIL sta crescendo ma con una minor velocità. Visto quanto accaduto e vista la partenza del Ministro dell’Economia verso l’Africa, la discussione in Consiglio, prevista per oggi, è stata rinviata a data da destinarsi. La speranza nutrita è che quando tale dibattito avverrà, sarà possibile trovare un punto di incontro e avviare una politica di equilibro.