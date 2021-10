Bologna, Barrow: “Io accostato al Napoli? Non ne so nulla”

Musa Barrow è partito alla grande in questa Serie A 2021/22. Ben 4 reti in 8 partite con il suo Bologna, ed uno stato di forma in continuo accrescimento. Ora sul suo cammino vi è il Napoli, da affrontare tra le mura amiche del Dall’Ara.

E pensare che l’attaccante del Bologna appena qualche mese fa era stato accostato alla squadra partenopea, in ottica calciomercato. Ovviamente del trasferimento non se ne fece nulla. Musa Barrow, interrogato nelle ultime ore dal Corriere dello Sport riguardo all’interessamento azzurro nei suoi confronti, ha così risposto: “Non lo so, io di mercato non so niente. Davvero”.

Nessuna distrazione dunque per il giovane attaccante, che preferisce ovviamente concentrarsi sul campo e sugli impegni stagionali. E nel prossimo impegno Barrow incontrerà l’amico Osimhen, definito dal calciatore rossoblù come “una persona brava e tranquilla con cui parlare e scherzare”.

Quella tra Bologna e Napoli si preannuncia essere una partita importante per ambedue le compagini. Da una parte la banda di Sinisa Mihajlovic vuole ritrovare i 3 punti dopo i due pareggi consecutivi contro Genoa e Udinese.

Dall’altra parte gli azzurri di Luciano Spalletti vogliono continuare la striscia d’imbattibilità in campionato per provare ad allontanare il Milan, con il quale attualmente condividono il primato in classifica a quota 25 punti.