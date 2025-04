Bologna-Inter e i dubbi della rimessa laterale: tifosi interisti furibondi sui social

Dopo l’ultima partita di campionato, il Napoli e l’Inter sono di nuovo a pari punti con la squadra di Simone Inzaghi che, al momento, è ancora prima per via della differenza reti. In caso di arrivo a pari punti, però, il vantaggio di tale differenza è la possibilità di giocare lo scontro diretto in casa.

Intanto, dopo l’ultima partita contro il Bologna, i tifosi interisti non hanno preso bene il modo in cui è avvenuto il gol del vantaggio della squadra di casa. Già al termine della gara, l’allenatore Simone Inzaghi ha alzato le polemiche: “Rimessa irregolare sul gol di Orsolini, erano 12-13 metri davanti”.

“C’è stato l’episodio della rimessa, i ragazzi a fine partita erano nervosi perché questa palla esce nella nostra area tecnica e viene battuta praticamente in quella del Bologna. Poi su questo rilancio c’è l’ultima rimessa, su questa dovevamo difendere meglio, eravamo in superiorità numerica. Abbiamo perso una partita importantissima che non meritavamo di perdere, abbiamo ribattuto colpo di colpo e fa male. È una sconfitta che brucia ma il campionato non finisce a Bologna quindi, si va avanti con tanta fiducia”.

I tifosi nerazzurri hanno cavalcato l’onda delle polemiche di Inzaghi e sui social si sono scatenati. Paolo I. su Facebook, scrive: “Hanno regalato uno scudetto al Napoli, il Palazzo non vuole farci vincere: è evidente”, Luca A. aggiunge: “Stanno facendo di tutto per portarci via lo Scudetto. Se il Napoli lo vince, qui bisogna revocarlo subito”