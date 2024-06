Bologna mira a ricomporre la coppia ex-Inter Fabbian-Casadei

Il Bologna FC ha dimostrato grande interesse nel rafforzare il proprio centrocampo, puntando su due giovani promesse ex-Inter: Giovanni Fabbian e Cesare Casadei. L’obiettivo è ricreare una coppia già affiatata nelle giovanili nerazzurre, capace di portare freschezza e dinamismo alla squadra di Thiago Motta.

Giovanni Fabbian, mezzala classe 2003, è stato ufficialmente acquisito dal Bologna dall’Inter per una cifra intorno ai 5 milioni di euro, con una clausola di recompra per i nerazzurri fissata a 12 milioni. Dopo una brillante stagione in prestito alla Reggina in Serie B, dove ha realizzato 8 gol e 1 assist in 36 partite, Fabbian si è distinto per la sua capacità di inserimento e la sua efficacia in entrambe le fasi di gioco.

Anche Cesare Casadei, attualmente al Chelsea, è nel mirino del Bologna. Casadei, che si è messo in luce nel Mondiale Under-20 con prestazioni notevoli, è considerato un giocatore di grande prospettiva. Il suo ritorno in Italia potrebbe avvenire attraverso un prestito, permettendo al Bologna di sfruttare le sue doti tecniche e fisiche per migliorare ulteriormente il centrocampo.

Thiago Motta, ormai ex allenatore del Bologna, ha espresso grande fiducia nei giovani talenti come Fabbian e Casadei. In particolare, ha lodato Fabbian per il suo “istinto del gol” e la sua determinazione a migliorarsi, sottolineando come questi giovani possano contribuire significativamente alla squadra. Motta ha anche evidenziato l’importanza di creare un ambiente positivo e motivante, indispensabile per la crescita di giovani promesse.

L’acquisto di Fabbian e il possibile arrivo di Casadei si inseriscono in una strategia più ampia del Bologna per rinforzare la squadra e puntare a traguardi ambiziosi. Con un mix di giovani talenti e giocatori esperti, il Bologna mira a competere ai massimi livelli in Serie A e, eventualmente, ad assicurarsi un posto nelle competizioni europee.

L’entusiasmo intorno alla squadra è palpabile anche tra i tifosi, che hanno accolto con entusiasmo l’arrivo di nuovi talenti. Fabbian ha già espresso il suo apprezzamento per l’ambiente positivo creato da Motta e per il supporto dei tifosi, elementi che possono rivelarsi decisivi per il rendimento della squadra durante la stagione.

L’investimento sui giovani e la volontà di costruire una squadra competitiva dimostrano le ambizioni del Bologna, pronto a fare un salto di qualità e a scommettere su un futuro brillante grazie a talenti come Fabbian e Casadei.