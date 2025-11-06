Bologna-Napoli, Antonio Conte dovrà fare ancora a meno di due calciatori

Non arrivano buone notizie per Antonio Conte in vista della delicata trasferta contro il Bologna. Salvo clamorose sorprese dell’ultima ora, infatti, Billy Gilmour e Leonardo Spinazzola non saranno della partita. Entrambi i calciatori, alle prese con problemi fisici, non hanno recuperato in tempo e resteranno a Napoli per proseguire il percorso di recupero.

Per Gilmour, ancora fastidi muscolari, lo staff medico non vuole correre rischi: l’obiettivo è riaverlo al meglio dopo la sosta. Discorso simile per Spinazzola, che sta gestendo un affaticamento e non verrà rischiato per evitare possibili ricadute in un periodo già fitto di impegni.

Conte, dunque, dovrà studiare nuove soluzioni sulle corsie laterali e in mezzo al campo, cercando di mantenere equilibrio e intensità nonostante le assenze. L’allenatore leccese conta sulla profondità della rosa per non perdere continuità in una fase della stagione in cui ogni punto può diventare decisivo.

La loro assenza costringerà Conte a rivedere anche alcune dinamiche tattiche. In mediana, senza Gilmour, ci sarà ancora spazio per Lobotka che quindi giocherà due partite da titolare nel post-infortunio, mentre sulla fascia sinistra il tecnico valuterà se affidarsi a Olivera o Gutierrez.