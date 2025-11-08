sabato, Novembre 8, 2025
Bologna-Napoli, le scelte di Conte: ancora fuori Neres-Lang, confermati Politano ed Elmas?

Moreno Zannone
Moreno Zannone
Antonio Conte fonte foto: Wikipedia - Clément Bucco-Lechat
Il Corriere del Mezzogiorno dedica ampio spazio alla prossima trasferta del Napoli al Dall’Ara contro il Bologna, reduce da una convincente prova europea contro il Brann, dominata nella ripresa nonostante l’inferiorità numerica. Secondo il quotidiano, Antonio Conte sarebbe orientato a confermare la stessa formazione schierata contro l’Eintracht in Champions League, con Elmas e Gutierrez pronti a presidiare la corsia sinistra fin dal primo minuto.

La scelta dell’allenatore azzurro confermerebbe la linea della continuità, anche a costo di lasciare ancora una volta in panchina due calciatori di grande qualità come Noa Lang e David Neres. I due esterni, pagati complessivamente circa 60 milioni di euro, non sono ancora riusciti a ritagliarsi uno spazio da protagonisti nel sistema tattico di Conte, che al momento preferisce l’equilibrio e l’affidabilità di Politano ed Elmas.

Si tratta di una situazione che inevitabilmente fa discutere, perché sia Lang che Neres rappresentano investimenti importanti per il club e sono stati accolti con grandi aspettative. Le loro caratteristiche, però, sembrano poco compatibili con le richieste tattiche del tecnico salentino, che predilige esterni disposti al sacrificio e sempre pronti al rientro in fase difensiva.

Sul fronte degli indisponibili, la situazione resta complessa: Spinazzola e Gilmour non hanno ancora recuperato dalla pubalgia e si aggiungono all’elenco degli assenti che comprende anche Meret, Lukaku e De Bruyne.

